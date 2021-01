News My Nintendo

Nous n'avions pas franchement fait attention au cours de la journée, mais c'est Nintendo Everything qui en a fait la remarque. Si vous allez faire un tour sur le site My Nintendo dès à présent, vous remarquerez que les dernières réductions portant sur des titres essentiellement 3DS (et parfois Wii U) ont désormais disparu.





Les remises expiraient aujourd'hui et rien ne semble prêt pour en proposer d'autres. La Wii U entre définitivement en sommeil et pour la 3DS, il ne reste plus grand chose à se mettre sous la dent.





Si l'îcône des logiciels et contenu numérique pour 3DS et Wii U est encore visible sur le site, c'est une question de temps.





Désormais, la Switch prend pleinement sa place (avec les jeux mobiles) et Nintendo met clairement plus en avant ses goodies que vous pourrez acquérir sur sa boutique en ligne.





Source : My Nintendo via Nintendo Everything