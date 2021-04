News New Pokémon Snap (Switch)

Il y a de cela quelques jours, une longue bande-annonce de présentation de New Pokémon Snap nous a permis de retrouver quelques-unes des spécificités de la région de Lentis. Aujourd'hui, nos amis japonais ont pu découvrir une nouvelle bande-annonce, cette fois consacrée aux Pokémon sauvages que vous pourrez photographier bientôt.A lire aussi : New Pokémon Snap pour terminer Nintendo Labo en beauté ? Dans cette vidéo, on nous explique dans ce tweet qu'elle est narrée par Eiji Akatsukuri, on découvrira notamment les différentes expressions des Pokémon sauvages que vous serez amené à découvrir lors de votre aventure.Source : Pokémon Japon via Nintendo Everything