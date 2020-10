News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quelles sont les nouvelles espèces de poissons d'octobre ?

Quelles sont les espèces de poissons qui quitteront vos eaux le 31 octobre ?

Le point sur les créatures marines en octobre

Plusieurs changements sont à noter parmi les espèces de poissons disponibles dans Animal Crossing: New Horizons quand arrive le mois d'octobre. Découvrons ensemble les poissons qui quittent les eaux douces ou salées de notre île, ceux qui arrivent, et bien entendu suite à la mise à jour estivale, on fait aussi le point sur les créatures marines que vous pourrez attraper ce mois-ci.On a compté et recompté, mais il n'y a a priori que trois nouvelles espèces de créatures aquatiques à trouver dans les eaux autour et dans votre ile en octobre.Voici les noms des heureux élus à pêcher en eaux douces :- Crabe chinois : très rare, matin et soir- Perche jaune : rare, tout le tempsDu côté des eaux salées, c'est-à-dire autour de votre ile le long des plages et des rochers, vous pourrez pêcher une nouvelle espèce ce mois-ci :- Limande : espèce courante, tout le tempsAvec l'arrivée de températures plus fraiches, certaines espèces de poissons vont nous faire leur adieu temporaire pour quelque temps dans le jeu. Ne manquez donc pas votre chance de trouver certaines des espèces suivantes dans le courant du mois d'octobre.Du côté des espèces d'eau douce :- Silure : rare en octobre, matin et soir- Combattant : très rare en octobre, l'après-midi seulement- Poisson ange : rare en octobre, matin et soir- Tilapia : assez fréquent matin et après-midi en octobre, plus rare en soirée- Tortue serpentine : très rare en soirée en octobreDu côté des espèces en eaux salées :- Carange grosse tête : très rare tout le temps en octobre- Murène : très rare tout le temps en octobre- Murène ruban bleu : très rare tout le temps en octobreVoici un récapitulatif de toutes les espèces de poissons que vous pourrez pêcher dans les eaux de votre île en octobre :22 créatures sont disponibles dans les eaux autour de votre île en octobre. Parmi elles, on en compte 3 nouvelles à trouver au cours de vos plongées dans Animal Crossing: New Horizons, en octobre :- Corbeille de Vénus : disponible toute la journée- Langouste : disponible en soirée- Wakame : disponible toute la journéeIl y a aussi deux espèces dont ce sera le dernier mois d'apparition avant quelque temps :- Anguille de jardin : disponible matin et après-midi- Bathynome géant : très rare, disponible matin et soirPeut-être trouverez-vous utile de savoir quelles sont toutes les créatures marines que vous pouvez pêcher dans ACNH en octobre, histoire de vérifier que votre Bêbêtopédie est complète :- Anémone de mer : toute la journée- Anguille de jardin (dernier mois) : matin et après-midi- Balane : toute la journée- Bathynome géant (dernier mois) : matin et soir- Bulot : toute la journée- Corbeille de Vénus : toute la journée- Crabe gazami : toute la journée- Crevette nordique : après-midi, soirée et tôt le matin- Crevette-mante : après-midi, soirée et tôt le matin- Etoile de mer : toute la journée- Huitre : toute la journée- Huitre perlière : toute la journée- Langouste (nouveau en octobre) : soirée et tôt le matin- Limace de mer : toute la journée- Moule : toute la journée- Nautile : après-midi, soirée et tôt le matin- Ormeau : après-midi, soirée et tôt le matin- Pétoncle : toute la journée- Pieuvre parapluie : toute la journée- Poulpe : toute la journée- Turbo : toute la journée- Wakame (nouveau en octobre) : toute la journéeA lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur New Horizons