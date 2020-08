News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les nouvelles espèces à pêcher en août dans ACNH

Les espèces qui quitteront les eaux au 31 août

Rappel de tous les poissons disponibles en août

En août, ce sont pas moins de 60 espèces de poissons que vous allez pouvoir pêcher dans Animal Crossing: New Horizons. Comme tous les mois, nous vous proposons de découvrir dans un article dédié quelles sont les nouvelles espèces à découvrir, et aussi celles qui, le 31 août, nous quitteront pour quelque temps.Il y a trois nouvelles espèces d'animaux aquatiques à découvrir au bout de votre ligne en août :- La Tortue trionyx (valeur : 3750 clochettes)- La Murène (valeur : 2000 clochettes)- La Raie (valeur : 3000 clochettes)Voici une illustration qui vous indique à quel moment de la journée vous pouvez espérer les capturer. Un petit indice : c'est plutôt le matin que vous aurez le plus de chances de les rencontrer.Il ne reste plus que le mois d'août pour espérer pêcher les espèces suivantes :- Fondule barré- Grenouille- Tête de serpent- Calmar- NapoléonVoici une illustration qui vous indique à quel moment de la journée vous pouvez espérer capturer ces spécimen précis :Outre les nouvelles espèces et celles qui nous quitteront à la fin du mois, de nombreuses autres espèces sont bien entendu disponibles dans Animal Crossing: New Horizons.Tous les poissons d'eau douce à retrouver en août dans ACNH : Carpe, Carpe Coï, Cyprin doré, Ecrevisse, Fondule barré, Gar, Grenouille, Poisson rouge, Ranchu, Silure, Tête de serpent, Arapaïma, Arowana, Ayu, Bar, Bichir, Carassin, Chevaine, Combattant, Crapet, Dorado, Gobie d'eau douce, Guppy, Néon bleu, Piranha, Poisson ange, Poisson arc-en-ciel, Poisson docteur, Tilapia, Tortue serpentine, Tortue trionyx, VandoiseTous les poissons d'eau salée disponibles en août : Anchois, Bar commun, Calmar, Carange grosse tête, Cardeau, Chinchard, Coelacanthe, Coryphène, Grand requin blanc, Hippocampe, Lune de mer, Macropinna, Marlin bleu, Murène, Murène ruban bleu, Napoléon, Poisson chirurgien, Poisson clown, Poisson papillon, Poisson porc-épic, Poisson scorpion, Raie, Rémora rayé, Requin baleine, Requin marteau, Requin scie, Scarus, VivaneauA lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur New Horizons