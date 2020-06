News Nintendo eShop

Il va falloir faire défiler le menu déroulant de toutes les offres actuelles au sein de l'eShop pour se rendre compte des nombreuses opportunités actuellement disponibles en forte promotion pour alimenter votre Nintendo Switch. On retrouve de tout, aussi bien des titres habitués à une casse régulière de leur prix, des titres qui n'ont pas toujours joui d'un éclairage médiatique suffisant lors de leur sortie initiale, des titres qui commencent à dater dans le catalogue tout en restant toujours aussi bons, certains très mauvais qui espèrent se glisser sur votre carte mémoire pour quelques centimes, et de vraies bonnes affaires.





Ce sont donc actuellement plus de 350 titres en promotion jusqu'au 14 juin 2020, avec des réductions pouvant atteindre 80% de remise (parfois plus en cumulant des réductions supplémentaires via la possession d'autres titres du catalogue de l'éditeur). Pensez à regarder aussi au niveau de la fiche de jeu du titre qui vous intéresse si les éventuels DLC payants ne bénéficient pas eux-mêmes d'une promotion, afin de rallonger la durée de vie d'un titre apprécié, à moindre coût.





Au regard de cette vague promotionnelle, impossible de faire un résumé par jeu, Nintendo a déjà créé un listing consultable ici





On a ainsi pu repérer de bonnes promotions autour d'Unravel 2, le titre culte Flashback pour moins d'un euro, Bastion, Civilization VI (les DLC sont aussi en promotion), Moonlighter,

Two Point Hospital...., vous avez 40 pages à parcourir pour trouver votre perle rare. il va falloir ensuite trouver le temps de jouer à tout cela, avant l'arrivée de nouveaux titres ! N'hésitez pas à partager vos coups de cœur et vos découvertes sur notre forum et sur notre Discord.