News Game & Watch

Les hackers sont donc parvenus à contourner la plupart des protections de la console pour désormais voir ce qu'il était possible d'en tirer. A la base, il y a quelques limites techniques : le Game & Watch : Super Mario Bros. ne dispose que de 128k de SRAM et 1,3 Mo de RAM externe, et il n'y a que 1,1 Mo de mémoire flash pour le stockage. Pas de quoi se lancer dans le stockage de multiples roms de jeux comme pouvait le permettre la mini-NES ou mini-Snes.





Cependant, ils ont réussi à intégrer l'antique Doom de ID Software datant de 1993 sur le système et à le faire tourner. C'est vraiment dans un esprit de compétition pour prouver que c'est techniquement possible de le faire car on ne pourra pas dire que le jeu se montrera visuellement impressionnant à l'écran. Il s'agit en effet d'une version dépouillée du jeu avec des textures simplifiées et l'allocation de mémoire réécrite. Mais c'est un premier pas, déjà bien rapide, et on peut se demander jusqu'où ils vont pousser la petite console portative de Nintendo dans ses retranchements.





Comme d'habitude avec ce genre d'info, ce sont clairement des pros qui veulent repousser certains challenges, ne cherchez pas à faire la même chose avec votre petite console. Jouez à Doom sur votre Switch, le résultat sera bien meilleur !



DOOM on the Nintendo Game and Watch 23/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Life