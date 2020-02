News Streets of Rage 4 (Switch)

Streets of Rage 4 - Behind the Art 14/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Attendu pour quelque part en 2020, Streets of Rage avait surpris lors de son annonce par sa direction artistique qui tranchait avec celle des titres d'origine. A la fois proche de la franchise tout en proposant quelque chose de nouveau, plus proche du comics, on doit cette nouvelle direction au studio Lizardcube.C'est d'ailleurs son direceur créatif Ben Fiquet et le chargé des décors Julain Nguyen You qui nous explique dans cette vidéo de 6min ce qu'ils ont gardé des titres d'origines et comment ils en sont venus à l'actuel design du titre. Un processus créatif intéressant à suivre, et tout en français qui plus est.On vous laisse découvrir tout cela dans la vidéo postée par Dotemu :Pour rappel, Streets of Rage 4 est donc développé par Lizardcube, Guard Crush et édité par Dotemu qui participe également au développement.