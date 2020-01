News Nintendo Switch (Switch)

Bonus : les vidéos de jeux les plus regardées sur Switch

On a tous nos petites habitudes : quand vous allumez votre smartphone, vous avez sans doute un rituel qui consiste à passer d'une application donnée à une autre (votre serviteur ne prend pas le risque d'en citer pour ne pas passer pour plus has-been qu'il ne l'est). Eh bien sur Switch, vous avez aussi certainement vos jeux préférés, ceux que vous lancez souvent.Nintendo of Europe a communiqué la liste des 20 jeux les plus joués de l'année 2019. Certains, comme Link's Awakening, souffrent d'une sortie relativement tardive dans l'année, et on peut espérer que le jeu remontera dans le classement de l'année... 2020 !Voici la liste des 20 jeux les plus joués en Europe en 2019 :1. Fortnite2. Zelda: Breath of the Wild3. Super Smash Bros. Ultimate4. Minecraft5. Mario Kart 8 Deluxe6. Pokemon: Let’s Go, Pikachu7. Pokemon: Let’s Go, Eevee8. Super Mario Odyssey9. FIFA 1910. Splatoon 211. Pokemon Sword12. Pokemon Shield13. New Super Mario Bros. U Deluxe14. Super Mario Party15. Super Mario Maker 216. Fire Emblem: Three Houses17. FIFA 1818. Zelda: Link’s Awakening19. Diablo III: Eternal Collection20. Mario + Rabbids Kingdom BattleEst-ce que vous vous reconnaissez dans le top de ces jeux les plus joués sur Switch en 2019 ? N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire quels sont les jeux que vous avez le plus joués cette année sur votre console !Nintendo a par ailleurs diffusé une liste des vidéos les plus consultées sur Nintendo Switch. Il s'agit de la chaine d'actualités qui vous permet, jour après jour, de découvrir les futures nouveautés à paraître sur la console.Les vidéos que l'on regarde sur sa console sont sans doute très représentatives des jeux que l'on attend. Et vous ne le savez peut-être pas, mais Nintendo étudie toutes les vidéos que l'on regarde. On a vite fait de passer une minute par ici et une minute par là à en savoir plus sur un jeu donné.En 2019, voici les bandes-annonces qui ont été le plus regardées par les possesseurs de Nintendo Switch :– Zelda: Link’s Awakening : première bande-annonce– Pokemon Sword/Shield : première bande-annonce– Switch Lite : vidéo d'annonce– Super Mario Maker 2 : première bande-annonce– Yoshi’s Crafted World : bande-annonce de l'histoire– Luigi’s Mansion 3 : bande-annonce de l'E3 2019– Luigi’s Mansion 3 : bande-annonce générale– Banjo-Kazooie dans Smash Bros. Ultimate : bande-annonce– Pokemon Direct du 5 juin 2019– Pokemon Sword/Shield : bande-annonce GigantamaxSources : Nintendo Everything et ici aussi