News LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (Switch)

Cela fait un moment que l'on avait pas eu la moindre information concernant LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Annoncé lors de l'E3 2019 , le titre était resté plus que discret jusqu'à refaire parler de lui lors de la sortie du neuvième épisode canonique de la saga dans les salles obscures.Il n'est donc pas très étonnant finalement d'avoir des nouvelles en ce 4 mai, journée Star Wars (May the forth en anglais qui donne May the Force en arrondissant un peu les angles).Rien de bien folichon cependant, et surtout pas de gameplay, mais un poster, qui pourrait bien être la jaquette du titre.LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est toujours attendu pour quelque part en 2020 dans notre galaxie. Alors si vous aussi vous avez hâte de jouer Jar Jar Binks... Ah non ! MSE-6 ? non plus ! Allez Wedge Antilles ? Bon alors disonsil faudra s'armer d'encore un peu de patience.Si on pouvait entre temps avoir un peu de gameplay, on ne dirait cependant pas non TT Games !