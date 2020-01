Par JulienPN

JulienPN Publié le 01/04/2020

à 12h57



Ce début 2020 devrait ramener quelques semaines encore de nombreux titres des années précédentes sur le devant. Et si l'arrivée de nouveaux possesseurs de Switch semble en être l'une des causes principales, les promotions successives pour Noël puis pour le Nouvel An doivent également avoir leur petite influence là dedans.



Voici les deux classements, et on commence par les titres exclusivement disponibles en téléchargement :

1. Cuphead

2. Rekt

3. Untitled Goose Game

4. #RaceDieRun

5. Stardew Valley

6. Mana Spark

7. Space Pioneer

8. Pan-Pan

9. Castle Crashers Remastered

10. Human: Fall Flat

11. Uno

12. Koloro

13. Thief Simulator

14. Final Fantasy VIII Remastered

15. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

16. The Jackbox Party Pack 6

17. Robonauts

18. Final Fantasy VII

19. The Jackbox Party Pack 3

20. The Jackbox Party Pack 2

21. Skee-Ball

22. Wreckin’ Ball Adventure

23. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

24. Puzzle Book

25. Baba Is You

26. Hollow Knight

27. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

28. Terraria

29. Graveyard Keeper

30. Final Fantasy IX



On remarque nombre de jeux de QubicGames, leur opération du calendrier de l'avent n'a donc pas freiner les joueurs dans leurs achats. Il faut dire que les promotions agressives de l'éditeur avec des titres proposés à moins de 2€ doivent faciliter le passage à l'acte.

De son côté Cuphead se place premier, comme souvent. Microsoft ne doit pas regretter son choix de laisser son exclusivité s'installer sur Switch.

On notera également la présence de plusieurs Final Fantasy, confirmant que la Switch est devenue la console des amateurs de J-RPG, succédant à la PSVita.



On continue avec le top standard :

1. Cuphead

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Mario + Rabbids Kingdom Battle

4. Super Smash Bros. Ultimate

5. Minecraft

6. Pokemon Sword

7. Rocket League

8. Rekt

9. Untitled Goose Game

10. #RaceDieRun

11. Luigi’s Mansion 3

12. Overcooked 2

13. Just Dance 2020

14. Stardew Valley

15. Mana Spark

16. Zelda: Breath of the Wild

17. Space Pioneer

18. Pokemon Shield

19. Pan-Pan

20. Castle Crashers Remastered

21. Human: Fall Flat

22. Super Mario Odyssey

23. Overcooked: Special Edition

24. Dragon Ball FighterZ

25. Super Mario Party

26. Uno

27. Koloro

28. Unravel Two

29. Thief Simulator

30. Hello Neighbor



Cuphead reste bon premier là encore. Les must-have de la console se positionnent plutôt bien dans le classement également, et on remarque le retour en force de Mario et les Lapins Crétins : Kingdom Battle.

Une fois encore, on remarque que Pokémon Epée s'est nettement plus vendu que Pokémon Bouclier, preuve supplémentaire que les joueurs ont clairement plébiscité cette version du titre. Palarticho a-t-il quelque chose à voir là-dedans ? Mystère !