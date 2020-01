News Neonwall (Switch)

Nous avions à l'époque acheté ce jeu pour notre plaisir personnel et nous en avions fait un test que vous pouvez retrouver ici . Avec son graphisme stylisé à la Tron, ce jeu nécessitant réflexe et logique vous proposant de conduire une boule au bout d'un circuit, en évitant de nombreux pièges et en activant certains mécanismes, avait été une bonne surprise découverte.





Le titre ayant bénéficié d'une déclinaison VR sur PS4, on se demandait si nous pourrions également en profiter, Nintendo ayant ouvert la porte à la VR basique via le casque de son Nintendo Labo Kit n°4. Seul petit problème, comme il faut tenir le casque d'une main à moins d'avoir bricolé par vous même une sangle que Nintendo n'a jamais proposé, l'ergonomie du jeu risquait de poser un léger souci au niveau de la rapidité (sauf à jouer en tenant votre console en main de chaque côté avec les Joy-Con). On se posait la question par curiosité en mai dernier et désormais, tout ceci va devenir réalité.

Le studio Jandusoft est donc fier de nous annoncer la disponibilité d'une mise à jour gratuite de son jeu Neonwall, le rendant désormais compatible avec le kit Nintendo Labo VR. En voici une première image.

On évitera de trop faire durer ses parties pour ne pas fatiguer visuellement ses yeux mais c'est un bon point, le traitement VR sied bien à ce genre de jeu.





Comme Nintendo n'a pas proposé de solution pour maintenir son casque, d'autres fabricants se sont engouffrés dans cet espace libre pour proposer leur solution alternative, sans danger pour la console.







La première solution reprend ce design cartonné. Nous la devons à la gamme Old Skool, et nous propose une alternative sanglée pour glisser notre console tout en maintenant les Joy-Con dans nos mains (car il n'est pas possible dans cette configuration maintenant la Switch de clipser les Joy-Con. Ce périphérique peut se trouver chez Wallmart



La seconde version provient du prolifique IOVO, qui possède une gamme à prix assez doux. En voici le modèle le plus simple, que l'on peut se procurer auprès de l'enseigne

Une dernière déclinaison de IOVO nous séduit, il faudra qu'on voit si on peut se la procurer. Elle est également disponible sur Amazon (US).





Si un lecteur a eu l'occasion de tester une de ces solutions, qu'il n'hésite pas à nous faire un retour d'expérience.

