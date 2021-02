Ambrella n'est plus ! Le studio qui avait ouvert ses portes en 1996 et qui s'était fait connaître auprès des fans de Pokémon par de nombreux projets spin-off de la célèbre franchise, a été entièrement absorbé par le Studio Creatures. Les équipes travaillent désormais tous pour Creatures et le nom d'Ambrella n'existe plus.





Une acquisition compréhensible pour s'assurer le maintien dans son giron de l'expérience acquise par de nombreux développeurs qui ont œuvré sur les jeux Pokémon Rumble, Hey You, Pikachu !, Pokémon Channel, Pokémon Dash et My Pokemon Ranch. Une absorption qui rappelle celle plus récente par Nintendo, qui avait acquis le studio partenaire Next Level Games à l’œuvre derrière les célèbres Luigi's Mansion.





Maintenant que le savoir faire est sécurisé, peut-être est-ce un signe que les projets autour de Pokémon ne manqueront pas dans un proche avenir. A suivre donc !