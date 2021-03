Les chasseurs sur Switch se sont donnés rendez-vous le 26 mars pour la sortie du très attendu Monster Hunter Rise, le nouveau titre phare Capcom à destination de la Switch. Outre la Switch relookée aux couleurs du jeu et sa manette pro, d'autres accessoires sont en approche. Ori avait ainsi présenté il y a quelques semaines une nouvelle déclinaison de sa manette Split Pad Pro aux couleurs de Monster Hunter Rise. Jusqu'à présent, il n'était évoqué qu'une sortie au Japon mais Amazon US a créé une fiche pour précommander cette manette spéciale devant sortir le 26 avril 2021.

Les chasseurs peuvent s'équiper pour traquer et vaincre les monstres avec l'édition spéciale de la Nintendo Switch Split Pad Pro (Monster Hunter). Revivez l'expérience d'une manette de taille normale en mode portable avec des sticks analogiques de taille normale, un d-pad de précision et de gros boutons d'épaule. Conçue pour le confort et la précision, même pendant les sessions de chasse marathon. Les fonctions avancées comprennent des gâchettes arrière assignables, une fonction turbo et bien plus encore pour les attaques et les commandes complexes. Parfait pour les titres d'action RPG à l'action intense comme Monster Hunter Rise et compatible avec de nombreux autres genres.

Améliorez votre expérience de jeu avec le Split Pad Pro ! Licence officielle de Nintendo et Capcom.





On rappelle que Split Pad Pro n'est pas une manette sans fil, on ne peut l'utiliser qu'en jouant en mode portable avec la console (possesseurs de Switch Lite, passez votre tour). Elle ne représente pas une équivalence à vos Joy-con, car il n'y a pas de gestion du motion gaming, pas de vibrations HD, pas de caméra IR ni de gestion NFC. Le tarif sur la page Amazon US est de 59,99 $. Pas de référence encore sur notre Amazon France pour le moment. Affaire à suivre !