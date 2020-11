News Sky Mercenaries Redux (Switch)

Classiquement, nous avons la possibilité d'améliorer les performances de notre chasseur, avec des blindages et différents types d'armes. Votre pilote pourra également progresser en attribuant des points de compétences dans 3 arbres de compétences différents, qui permettront de débloquer de nouvelles capacités pour vous aider dans votre action (bouclier automatique, buffs critiques...). Le contenu est généré aléatoirement à l'écran et nous aurons le droit à quelques combats de boss relevés.





En voici une petite vidéo :





SkyMercenaries Redux 2020 - Nintendo Switch™ Trailer 21/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu de shoot'em up Sky Mercenaries Redux débarque sur Switch la semaine prochaine, le 26 novembre 2020, au tarif de 13,99 € (choix de langue en anglais et allemand, pas de français, mais ce n'est pas très grave pour le genre). Prévoyez 163 Mo d'espace libre pour accueillir ce titre.Après un premier tour de piste, c'est une version redux révisée tout spécialement à l'attention de la Nintendo Switch 2020 qui débarque, proposant plus de 32 missions pour combattre plus de 50 types d'ennemis sur 8 mondes.