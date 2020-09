News Ion Fury (Switch)

Rise of the Triad Remastered annoncé courant 2021 sur Switch

Gros coup de vieux en lisant cette annonce d'un remaster d'un titre sur lequel nous avions passé pas mal de temps sur PC à l'origine. Ayant quelque peu souffert de la compétition de Doom et de Quake à l'époque, Rise of the Triad ressort du passé pour tenter une nouvelle carrière sur la console Switch.





Est-ce que le plaisir de rejouer à ce titre de 1995 sera-t-il aussi fort au sein d'une logithèque Switch particulièrement fournie ? Réponse dans quelques mois et pour patienter, voici une petite vidéo teaser, indiquant une refonte du mode multijoueur :





Rise of the Triad Remastered Reveal 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kingpin: Reloaded présente ses améliorations graphiques

Autre titre commençant à avoir de la bouteille, Kingpin: Reloaded nous dévoile une petite vidéo présentant les améliorations apportées au jeu. Un titre qui ne faisait pas à l'époque dans la finesse et que l'on apprécie de voir revenir sur la console Switch bien des années plus tard. Le titre doit arriver sur notre eShop d'ici la fin 2020. Ne nous leurrons pas, le plus gros gap graphique sera surtout sensible sur PC, avec gestion 4K et écran large.





Kingpin Reloaded Before / After Teaser 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une extension pour Ion Fury courant 2021

Nous en avions fait le test à sa sortie, avec quelques réserves. Depuis son modèle original, le célèbre Duke Nukem, est sorti sur la console et même si Ion Fury n'arrive pas à l'égaler sur de nombreux points, il n'était pas si mal avec un peu de recul. D'où l'intérêt de découvrir que de nouveaux projets semblent se préparer pour étendre ce titre et lui apporter du sang neuf (voire améliorer ce qui clochait sur ce titre ?). Pour le moment, juste un teaser pour cette annonce, il faudra patienter pour en découvrir un peu plus.



Ion Fury Expansion Teaser Trailer 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Strife: Veteran Edition en approche très prochainement

Pas grand souvenir honnêtement de ce titre de 1996, un FPS RPG remis au goût du jour par Nightdive Studios et basé sur le Doom Engine. On massacre du monstre mais on peut également discuter avec des PNJ en cours de partie, ce qui changeait un peu pour l'époque.



Strife: Veteran Edition Nintendo Switch Trailer - Nightdive Studios 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Shadow Man Remastered prévu pour une arrivée sur Switch en 2021

L'ancien titre paru sur Nintendo 64 d'Acclaim va connaître une nouvelle jeunesse sur Nintendo Switch au cours de l'année 2021. Décidément, le studio Nightdive semble particulièrement prolixe pour porter de nombreux titres sur les dernières plateformes du moment. Shadow Man Remastered offrira une meilleure gestion des ombres et des éclairages, un anticrénelage, quelques coupes dans le contenu du jeu original pour le servir amélioré. En voici une petite vidéo :





Shadow Man Remastered Second Teaser Trailer - Nightdive Studios 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Everything