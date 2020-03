News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Allez hop, une petite dose supplémentaire d'Animal Crossing: New Horizons puisque le précieux est arrivé dans la boite aux lettres. A quelle heure a-t-il été déposé ? Mystère, probablement tard dans la soirée de ce vendredi car hier soir, il n'y avait rien à 20h30, le service postal étant fermé ce samedi pour laisser les postiers souffler et s'organiser face à l'épidémie du Covid-19. Peut-être que ce petit paquet a transité par une autre compagnie.

Dans tous les cas, le papa gamer remercie la personne qui a eu la gentillesse de déposer le jeu pour pouvoir en profiter ce week-end. Les oreilles un peu moins lorsque notre petite miss a aperçu son jeu fétiche qu'elle attendait depuis des semaines, comptant les jours et les heures, dévorant toutes les vidéos sur le jeu, passant son temps (entre deux travaux scolaires) à organiser sur plan le développement de sa future île, ressortant même les peluches et les amiibo dédiés ainsi que la petite collection incomplète des cartes amiibo.

S'il y avait bien quelqu'un de particulièrement motivé parmi nos troupes, c'était bien elle, qui piaffait d'impatience en sachant que notre camarade Thibault testait le jeu avant tout le monde, en rongeant son frein en voyant RYoGA poster sa vidéo hier soir de ses premiers pas sur son île, en entendant que Boris s'occupait en pêchant à tout va. Seule consolation, notre camarade Guiome (bon anniversaire !) qui connaissait la même infortune qu'elle, à savoir le décalage de la livraison de son jeu fétiche au-delà du week-end, ne recevant comme elle que le bonus de précommande Fnac, le porte-clé Tom Nook (un peu plus gros que ce qu'on imaginait). Autant vous dire qu'elle a frôlé l'infarctus ce matin en découvrant une photo posté en interne de notre camarade Guiome, tranquillement installé chez lui en jouant au précieux jeu. Si vous n'avez jamais eu un/une fan absolu(e) d'une franchise, on a quelques beaux spécimens au sein de l'écurie PN.

Le problème technique qui se pose est donc de pouvoir toucher à la console sans se faire mordre par la miss. Junior a compris que Fornite allait devoir s'incliner aujourd'hui, le papa gamer a totalement intégré que désormais, pour pouvoir jouer à "sa" console, il allait devoir attendre... la nuit....ou trouver une autre solution. Même Pokémon n'avait pas réussi à scotcher autant les deux juniors à ce point, c'est dire.

