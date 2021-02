News Legend of Mana (Switch)

L’action-RPG de Square Enix, datant de 1999 sur Playstation, et jusqu’à présent uniquement disponible au Japon (et partiellement aux US), arrive dans une édition remaster, uniquement sous format numérique pour 29,99 € dans notre eShop le 24 juin 2021. Le jeu sortira pour la même occasion sur PS4 et PC Steam.



Partez à l'aventure en quête de l'Arbre de Mana que vous avez vu en rêve et découvrez... une carte du monde déserte ! Lors de vos voyages, vous obtiendrez des reliques spéciales à placer où vous le souhaitez sur la carte pour faire apparaître des villes et donjons au fil de votre progression. Rencontrez une pléiade de personnages truculents, affrontez des monstres féroces et explorez le vaste monde de Fa’Diel.

On retrouvera sous une forme retouchée le jeu d’origine avec la bande-son signée Yoko Shimomura, vous pourrez opter entre l’écoute de cette version originale ou des musiques réarrangées. Parmi les nouvelles options, la possibilité de désactiver les combats aléatoires sur votre route et de jouer à un mini jeu inédit Ring Ring Land.

Ring Ring Land est un jeu PocketStation dans lequel votre familier peut obtenir des points d'expérience et des objets que vous pouvez envoyer plus tard dans le jeu principal. Désactiver dans la version du jeu NTSC-U, un hack avait permis de corriger cet état de fait en 2017 pour les amateurs d’émulation. Désormais, c’est par un biais officiel que vous pourrez jouer à ce mini-jeu qui autrement restait exclusif à la version japonaise.

Legend of Mana est un titre ultra complet qui vous occupera pendant des dizaines d’heures. Les possibilités d'évolution sont multiples : onze types d'armes différents à utiliser, 26 compétences de base dont 8 connues au départ, 191 techniques spéciales à découvrir, utilisables seulement avec l'arme qui convient, la possibilité de construire des golems, ainsi que d'élever des monstres qui deviendront des animaux de compagnie. Tout au long de votre voyage à travers le monde, vous rencontrerez des énigmes, des quêtes et des monstres redoutables que vous devrez surmonter. Le jeu utilise une perspective de haut en bas avec des sprites comme personnages, ce qui lui donne un aspect "old school" non gommée dans cette présentation Switch.

L'aventure commence alors que, dans le monde de Fa'Diel, l'Arbre Mana a disparu depuis plusieurs siècles : le travail du héros sera donc de provoquer la renaissance de l'Arbre, qui est également le symbole de la puissance du désir et de l'amour des êtres humains. "La Cage aux Rêves" et "La Légende de Mana" constituent à ce titre les deux dernières missions du jeu, l'une consistant à obtenir l'Epée de Mana (artefact permettant de faire renaître l'Arbre), la suivante consistant à vaincre le côté sombre de la Déesse Mana.

C’est un titre où il faudra multiplier les taches annexes pour faire se croiser les éléments importants de l’histoire. Doté de fortes résonances symboliques, il montre que chaque habitant, pas son amour et son désir de s’épanouir, peut provoquer la renaissance du monde. A méditer en cette période de pandémie.



Legend of Mana | Announce Trailer 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A noter que les amateurs d’édition physique pourront se tourner vers une édition collector physique, sur PS4 et Switch, disponible uniquement auprès de la boutique officielle de Square Enix . Une paille de 14 300 yens (un peu plus de 112 euros) pour obtenir une copie du jeu, l'artbook Art of Mana 30th Anniversary Special Issue, l'OST Legend of Mana Remastered: The Soundtrack et une peluche Li'l Cactus.