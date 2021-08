News Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (Switch)

De par sa sortie assez confidentielle sur une Wii U au succès très relatif, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires n'a pas vraiment put rencontrer son public en 2014.





De fait, il apparait compréhensible que Koei Tecmo veuille rentabiliser le projet. Mais beaucoup se demandent pourquoi le studio n'a pas cherché à remettre en lumière la série dans son ensemble via une compilation.

C'est dans une interview du Famitsu qu'une réponse à cette question a été apportée par le producteur de la série, Keisuke Kikuchi :

" Non, tout d'abord, nous voulions nous focaliser sur le fait de faire jouer Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires au plus grand nombre, étant le dernier jeu sorti de la franchise.

Nous sommes très confiant quant au fait que le titre sera accepté par ceux qui s'essayeront à la série Project Zero pour la première fois. "

D'autre part, Mr Kikuchi s'est exprimé sur la réaction du public à l'annonce de la re-sortie du jeu :



" Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la sortie de La Prêtresse des Eaux Noires en 2014, nous étions donc assez inquiets. Toutefois, j'ai été heureux de voir que la nouvelle ait été accueillit bien plus chaleureusement que ce à quoi je m'attendais. Nous avons eu de très bons retour des joueurs d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie qui pourront s'essayer au jeu pour la première fois. J'ai le sentiment que l'horreur à la japonaise est à nouveau accepté à l'étranger. "

Il ne reste plus qu'à espérer que le jeu rencontre enfin le succès afin d'inciter le studio à nous permettre de retrouver les précédents opus d'une série aussi unique que qualitative. On peut même espérer que cela incite Koei Tecmo à nous offrir un nouvel opus après plus de 7 ans de silence.





Nous vous laissons profiter de la dernière vidéo de présentation du titre qui nous développe l'histoire, l'ambiance et le concept de la Caméra Obscura qui font tout le sel de la série :



PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES - Sortie le 28 octobre ! (Nintendo Switch) 17/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC et (surtout) sur Nintendo Switch dès le 28 octobre 2021.







En attendant d'en savoir plus sur cette réédition, nous vous invitions à consulter le test de la version Wii U , réalisé par nos soins à l'époque, pour vous faire une idée plus précise du titre.





Source : Siliconera