News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Rendez-vous le 22 avril 2021 pour retrouver le DLC "Les Dieux perdus" sur toutes les machines sur lesquelles le jeu Immortals Fenyx Rising est sorti. Le calendrier de mise en ligne des contenus additionnels d'Immortals a certes un peu changé depuis leur annonce initiale en début d'année, mais depuis le rythme a été plutôt soutenu puisque le second DLC , Mythes de l'empire céleste, est sorti depuis peu, le 25 mars dernier.Ce nouveau DLC nous proposera de faire voyager Ash vers une nouvelle île, l'Ile de Pyrite, afin d'y retrouver et réunir les Dieux qui ont quitté Olympe après un conflit avec Zeus. Ce sont eux, les dieux perdus que vous allez rechercher, avec Poseidon et Hades, qu'il va falloir convaincre de revenir à Olympe pour "restaurer l'équilibre du monde". Rien que ça !A lire aussi : notre test d'Immortals Fenyx Rising sur Switch Source : Eurogamer