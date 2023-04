Le Pokémon GO Fest 2023 aura lieu à Londres, Osaka et New-York

It’s the biggest Pokémon GO event of the year—Pokémon GO Fest returns this August!



Join your fellow Trainers in-person for #PokemonGOFest2023 on the dates below!



August 4–6: London & Osaka



August 18–20: New York City



Get your : https://t.co/e4CPynIMMi pic.twitter.com/eLIzfRh10U