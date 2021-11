Le point and click The Procession to Calvary va bénéficier d'une édition physique

Hourra ! La guerre sainte est terminée ! Vos oppresseurs ont été repoussés, les églises de l’Ancien dieu sont en ruines et des milliers d’innocents ont été tués ! Mais tout n’est pas rose : le tyran Pierre le divin vous a échappé et on vous a chargée de le débusquer...

Joe Richardson et l'équipe de Nephilim Game Studios nous ont apporté au début de l'été un titre très curieux. Visuellement, il mix différents éléments empruntés d'artistes de la Renaissance italienne pour servir une histoire autour de la toile The Procession of Calvary de Pieter Brueghel que l'on peut admirer au musée d'histoire de l'art de Vienne en Autriche.





En détournant le personnage de Bellone de Rembrandt, et en lui offrant une épée, vous allez donc poursuivre cette guerre sainte. Tous les décors utilisent au mieux les assemblages de ces toiles et on peut dire que l'effet est étonnant, bien trouvé, même si l'humour oscille parfois entre South Park et les Monty Python. C'est subversif (la religion en prend pour son grade) et trash !









On notera quelques emprunts au XVIIIe siècle.





L'éditeur Digerati en partenariat avec Red Art Games, est ravi d'annoncer l'arrivée des éditions physiques du jeu, sur PS4 et Switch. Les précommandes ouvriront à 17 heures le jeudi 2 décembre sur le site de Red Art Games . Attention cependant à ne pas tarder, il n'y aura que 1500 copies pour la version PS4 (à 24,99 € pièce) et 2800 copies pour la version Nintendo Switch ( à 29,99 € pièce).



The Procession to Calvary | PlayStation 4 & Nintendo Switch 30/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Red Art Games