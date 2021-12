Lancez votre compte américain, No Gravity Games vous offre 18 jeux

No Gravity Games vous offre à partir d'aujourd'hui, à raison d'un jeu par jour (un peu plus de marge pour le week-end), 18 jeux pour étoffer votre logithèque Switch. Les propositions seront variées (et non il n'y aura pas que des jeux mineurs).





Pour réclamer les jeux sur votre compte, il vous suffit de passer aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'un compte supplémentaire. nintendo.fr/Assistance/Nintendo-Switch/Comment-modifier-la-region-de-la-console--1497993.html





A notre niveau, nous avions déjà crée un compte spécifique américain. Après téléchargement, pas de problème pour utiliser votre jeu avec votre compte classique français.





Si vous n'avez pas de jeu de l'éditeur, Dealabs a donné une petite astuce :







En vous inscrivant à cette newsletter , vous deviendrez membre du groupe d'élite de l'univers indépendant et vous obtiendrez Pirates: All Aboard ! gratuitement.En ce premier décembre, le calendrier de l'avent de No Gravity Games vous offre le jeu Creepy Tale, d'une valeur normalement de 9,99 €.





Un jour, lors d'une balade avec votre frère, quelque chose de terrible se produit. Tout tourne au cauchemar, un cauchemar effrayant duquel vous ne pouvez pas vous échapper.

Votre frère a été enlevé par des êtres étranges, inhumains, et vous vous retrouvez face à face avec une forêt menaçante remplie de terreurs et de créatures dangereuses, étranges. Résolvez les énigmes qui se croisent votre route, ne vous faites pas attraper et sauvez votre frère ! Découvrez quelle sombre histoire se cache derrière cette forêt autrefois calme et paisible, transformée en un lieu effrayant où règne un mal venu d'un autre monde. Parviendrez-vous à découvrir tous les secrets de la forêt et à ramener la paix ? Mais attention, ceci n'est pas un conte de fées, plutôt un conte de méfaits… alors, n'ayez pas trop d'espoirs.





Un petit jeu d'aventure à l'ambiance macabre en 3 chapitres, ce qui représente 8 petits épisodes. Une durée de vie brève mais comme cadeau, on ne va pas dire non. Pour le moment, seuls les trois premiers cadeaux ont été révélés. Pour suivre les annonces, voici le lien vers le site officiel





Très important, ne ratez aucune journée, sinon vous ne pourrez pas acquérir la suite des jeux gratuitement.



Merci à Dealabs pour l'info !