News Nintendo Switch Online

Le prix modéré de ce service a joué en sa faveur (surtout au niveau de l'abonnement familial, plus que nécessaire depuis la démocratisation de la console dans nos chaumières et la présence de plusieurs Switch/Switch lite au sein des fratries). Son obligation de le posséder pour quelques titres emblématiques de la console, avec une nette accélération depuis Animal Crossing en a fait un produit incontournable. Et la crainte d'être la seule solution pour transférer ses précieuses données en cas de plantage non réparable de sa console en a fait un argument de vente supplémentaire. Le Nintendo Switch Online vient de dépasser ses 26 millions d'abonnés et ce n'est pas fini.

Le président de Nintendo a partagé aujourd'hui une infographie très intéressante, montrant la progression de l'adoption de cet abonnement payant par les possesseurs de la console Switch depuis ces deux dernières années. Trois jeux ont eu une importance capitale dans l'attractivité de l'offre (ou du moins dans son obligation de le posséder).





Super Smash Bros. Ultimate est le premier produit a avoir permis une nette hausse des abonnements, un sérieux coup de pouce bien plus important que Mario Kart 8 Deluxe ou même Splatoon 2. Les Pokémon ont également apporté leur pierre à l'édifice, avec un Pokémon épée et bouclier dont l'impact est bien visible sur la courbe. Mais l'accélération actuelle a été donnée par le champion de cette année : Animal Crossing New Horizons. Nous sommes désormais arrivés à un nouveau plateau, quel sera le nouveau champion qui fera encore bondir cette courbe dans les prochains mois, en plus de la hausse mécanique liée aux achats de nouvelles consoles ?





Comme le montre ce graphique, l'adoption du Nintendo Switch Online a connu une belle hausse depuis les 15 millions recensés en janvier 2020, ce bond d'un peu plus de 10 millions d'abonnés n'est pas étranger aux 22,40 millions d'exemplaires d'Animal Crossing: New Horizons à travers le monde (chiffre datant du mois d'août 2020).







Un Nintendo Switch Online qui en a profité pour annoncer de nouveaux titres NES et SNES, après les nombreux titres Mario du 35e anniversaire. Venez les découvrir au sein de notre billet dédié , rédigé par notre camarade FSG.





Source : Nintendo