Le lancement de Pikmin Bloom commence aujourd'hui

Niantic, Inc. a lancé aujourd'hui le lancement mondial de Pikmin Bloom, une application pour smartphone conçue pour apporter un peu de joie à vos déplacements quotidiens à pied. Développée conjointement par Niantic et Nintendo, Pikmin Bloom vous permet de pimenter vos promenades quotidiennes avec l'aide de votre propre escouade de Pikmin. Il sera disponible sur l'App Store et Google Play dans les prochains jours.

Que sont les Pikmin ?

Les Pikmin sont de minuscules créatures végétales qui existent tout autour de nous mais qui ne peuvent être vues à l'œil nu. Pikmin Bloom vous permet de les voir et d'interagir avec elles. Les Pikmin poussent à partir de semis, et ceux que vous faites pousser et cueillir vous suivront partout. Ils aiment le nectar extrait des fruits et, lorsque vous les nourrissez, ils font pousser des fleurs sur leur tête. Il y a beaucoup de types de Pikmin différents à rencontrer et avec lesquels interagir dans Pikmin Bloom.

Marcher pour faire pousser plus de Pikmin

La chose la plus importante dans Pikmin Bloom est votre promenade quotidienne. En marchant, tu trouveras des semis de Pikmin le long de ton chemin, donc plus tu marcheras, plus ton équipe de Pikmin grandira. Tu peux ensuite arracher les Pikmins des semis après leur croissance. Marchez plus pour vous faire plus d'amis Pikmin !

Marche pour faire fleurir les fleurs

En marchant avec ton Pikmin, les fleurs fleuriront le long de ton chemin. Lorsque vous nourrissez les Pikmin avec le nectar des différents fruits que vous ramassez dans le jeu, de belles fleurs s'épanouissent sur leur tête. Récupérez les pétales pour les planter en marchant et les fleurs s'épanouiront à chacun de vos pas, laissant une traînée colorée derrière vous. Regardez le monde s'animer lorsque vous le transformez pour créer des sentiers de fleurs partagés !

Marchez pour enregistrer vos souvenirs

À la fin de la journée, vous pouvez consulter le nombre de pas que vous avez effectués ainsi que les itinéraires que vous avez parcourus. Vous avez la possibilité d'ajouter des notes et des photos à votre journal de bord, ce qui vous permet de transformer une journée ordinaire en un souvenir spécial. Pikmin peut également ramener des cartes postales des lieux que vous avez visités, qui peuvent être sauvegardées et conservées, ou envoyées à des amis dans l'application.

Une journée pour marcher avec tout le monde

Pikmin Bloom organisera une journée communautaire mensuelle, où vous pourrez vous promener, planter et jouer avec d'autres joueurs. Restez à l'écoute pour plus de détails !

Pikmin Bloom, dont le jeu est gratuit, est disponible dès maintenant sur l'App Store et Google Play en Australie et à Singapour, et sera bientôt disponible dans d'autres pays et régions. Veuillez suivre @PikminBloom sur Twitter et @PikminBloom sur Instagram pour les mises à jour. Avec Pikmin Bloom comme partenaire, vous pouvez rendre vos promenades quotidiennes plus mémorables et plus amusantes. Nous avons hâte de voir le monde se remplir de fleurs !

#PikminBloom is now available for download in Australia and Singapore!

If you live elsewhere in the world, not to worry! We're coming to your area soon.



iOS⇒https://t.co/hB12FsQIdO

Android⇒https://t.co/jUUNwhJ4Yk#Pikmin pic.twitter.com/mKZz2eSInN — Pikmin Bloom (@PikminBloom) October 27, 2021

Le jeu est gratuit et reprend le principe de nous déplacer à pied au niveau gameplay et par le biais de la réalité augmentée, de fleurir le monde avec vos Pikmin. Marchez donc un maximum (en faisant de l'exercice physique) pour faire fleurir les fleurs et enregistrez vos souvenirs. Le jeu implique de faire des promenades quotidiennes pour trouver des semis, d'arracher les Pikmin des semis après leur croissance, de les nourrir de nectar et de recueillir leurs pétales pour les planter plus tard, et plus encore.Voici le communiqué de presse de Niantic qui détaille certains points précis de ce nouveau jeu mobile, dont nous lui souhaitons le même succès qu'un certain Pokémon Go :Vous aurez remarqué que Niantic (et Nintendo) cherche à reproduire le long succès de Pokémon Go en mettant en place régulièrement au cours de l'année une journée communautaire. Même si les Pikmin de Miyamoto sont moins connus que Pokémon ou Mario, l'envie de fleurir le monde virtuellement en effectuant des exercices physiques devrait séduire un large public. Pensez à regarder devant vous, ne traversez pas les rues n'importe comment et bien sûr, ne jouez pas à ce jeu en conduisant.