Le GameCube a 20 ans

Son petit côté compacte qui permet de la ranger aisément sur n'importe quelle étagère de faible profondeur, sa déclinaison violette iconique, sa manette à l'ergonomie si particulière entièrement conçue pour réparer l'échec de la manette Nintendo 64, monstre d'efficacité sur Super Smash Bros, c'est le Nintendo GameCube. Une console qui avait toute les cartes pour cartonner, à un détail près: c'est Sony avec sa PS2 qui a littéralement écrasé la concurrence à cette période.

Nintendo Gamecube Commercial Trailer (EUR/LA FULL HD) 15/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

20 ans après, de nombreux livres sont sortis pour dire tous les secrets et anecdotes entourant cette console qui côte encore pas mal dans les boutiques de retrogaming. Si vous en possédez une, c'est le moment de la ressortir cette semaine pour relancer quelques titres phares, qui dans sa logithèque avait tout de même sacrément du lourd, jugez du peu : Super Smash Bros. Melee, Animal Crossing (portage de la version Nintendo 64), Luigi’s Mansion, Super Mario Sunshine, Baten Kaitos, les deux premiers Metroid Prime, Donkey Conda, Zelda : The Wind Waker et Twilight Princess, Eternal Darkness (on brûle toujours un cierge pour le retour de cette franchise), Paper Mario la porte du millénaire, les deux premiers Pikmin, Star Fox Adventures, Star Wars: Rogue Squadron II - Rogue Leader, le cultissime F-Zero GX, et Mario Smash Football qui nous fait regretter de ne pas avoir encore eu de suite à Mario Strikers depuis sur Switch, Mario Kart: Double Dash!! et quelques Resident Evil. Cette vidéo trouvée sur le site Youtube de zStover21 nous replonge dans d'excellents souvenirs.



Nintendo GameCube - Games Lineup Trailer 15/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bon anniversaire au GameCube et ses 22 millions de ventes, un score supérieur à la Wii U mais tellement faible par rapport aux autres consoles Nintendo. On