Le DLC de Terraria : Journey's End enfin annoncé sur Switch

Terraria: Journey's End 12/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La mise à jour 1.4.0 de Terraria arrive enfin sur Nintendo Switch. Re-Logic annonce la programmation du contenu de cette mise à jour à partir du 04 janvier 2022. Cette mise à jour ajoute de nouveaux modes de jeux (Master, Voyage…), de nouveaux boss et ennemis, et divers autres ajouts comme le golf, des musiques…Avec Journey’s End, la construction devient plus intuitive et l’inventaire plus complet (et fluide). De nouvelles mécaniques concernent les PNJ qui, selon leur niveau de bonheur, étendent le système de la ville (ce qui peut aboutir à la construction de tout un réseau de téléportation entre les villes).En attendant l’arrivée de cette mise à jour, Terraria est disponible sur l’eShop au prix de 29,99 €. Des versions plus anciennes du jeu (et moins complètes) sont aussi disponibles sur Wii U et 3DS au prix de 19,99€.Source : Nintendo Everything