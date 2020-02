Alors que le coronavirus chinois fait la Une de l'actualité depuis plusieurs semaines, le monde des jeux vidéo est impacté indirectement par la présence d'une majeure partie de sa production dans l'Empire du Milieu.Nintendo n’échappe pas à ces conséquences et a publié un communiqué le 5 février afin d'indiquer de quelle manière cette épidémie allait la toucher. La firme de Kyoto a confirmé que la production de ses Joy-Con et de Ring Fit Adventure serait perturbée pour un moment et que le réapprovisionnement de ses produits serait potentiellement retardé au Japon, et comme on peut le déduire, dans une partie du monde (Nintendo exclut l'Occident de toute pénurie pour le moment). Au Japon, c'est une situation pour laquelle Nintendo présente toutefois ses excuses.Nintendo informe également dans son communiqué que la société travaille activement pour rétablir l’approvisionnement de ses produits tout en surveillant la pandémie de coronavirus.Tout laisse à penser que tant que la situation ne se sera pas stabilisée sur le marché chinois, la production de hardware et de software a toutes les chances d'être bien perturbée. Mais à la vue des nombreux problèmes qui se profilent quant à l'approvisionnement du monde entier en composants made in China, il se pourrait qu'une pénurie de consoles soit finalement un bien moindre souci !Source: NintendoSoup