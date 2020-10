News Jet Set Radio (GBA)

On aurait pu penser qu'avec une telle carte de visite, les portes de Nintendo lui seraient ouvertes plus facilement. Mais même certains grands restent humbles quand ils postulent pour un poste au sein de Big N. C'est ce qui est arrivé à Hideki Naganuma, bien connu pour son travail au sein de titres SEGA comme Jet Set Radio et Jet Set Radio Future, qui a quitté la société il y a plus de dix ans et a œuvré pour d'autres projets de studios indépendants, comme Hover et Lethal League Blaze.

C'est par le biais de son compte twitter qu'il a évoqué que par deux fois, il s'était cassé les dents pour tenter de devenir un employé de Nintendo.

To tell the truth, I tried to be an employee of Nintendo twice in the past, after I left Sega. But I didn't pass. They said that there's no position that I can display my ability to the full. That’s the reason why Splatoon didn't need my music. lol