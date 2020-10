News Goodies

Sanei sort la série de peluches Dr. Mario World

On commence par des peluches avec Dr. Mario World, relativement peu mis en avant ces derniers temps. Pour le moment uniquement disponibles en Asie, vous pouvez vous commander l'un de ces deux articles, pour 21,30 € chaque. Vous avez ainsi le choix entre la peluche Dr. Mario ou un set de 3 virus. On va dire qu'en cette période de pandémie, on préfère le Docteur, en espérant qu'il nous dégote rapidement un vaccin contre la COVID.

Pour pouvoir obtenir l'un ou les deux lots, il faut précommander sur le site Play-Asia avant le 2 novembre 2020 (on vous met le lien ici ) mais soyez patient car les envois ne commenceront pas avant mars 2021.









Rappelons qu'une récente mise à jour datée du 22 octobre a apporté quelques petits changements au jeu mobile Dr. Mario World. Nous avons désormais un nouveau médecin en la personne de Dr. Morton, qui possède les talents suivants :







- mode stages : il transforme les distribulles ou les congélateurs (3 en tout) en blocs incassables.





- mode batailles : il enferme 2 virus de l'adversaire dans une bulle ou dans de la glace.





Au niveau des assistants, nous avons Galoomba, dont les talents sont les suivants :







- mode stages : 15% de chance de démarrer le stage avec des canons pop (2 en tout) dans l'aire de jeu.





- mode batailles : 15% de cance de voir des canons pop (2 en tout) apparaître dans l'aire de jeu si tous les virus sur votre écran sont éliminés. La lettre Dr. Morton est disponible dans la boutique. Lancez donc le jeu pour dépenser quelques diamants et obtenir ce médecin, disponible jusqu'au 29 octobre 6h59. Nintendo travaille actuellement à corriger quelques bugs relevés ces derniers jours, notamment avec le Dr. Kamek.

Newly Added Doctors & Assistants (Oct. 22, 2020) 28/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Lancement des précommandes Choco Egg Super Mario Vous êtes gourmand et vous adorez les petites figurines Mario ? Eh bien rendez-vous sur



Seul hic, la collection comporte 16 figurines (une reste secrète) et il vous faudra donc au moins deux lots pour espérer obtenir l'ensemble de la collection, les doublons sont à craindre. Vous êtes gourmand et vous adorez les petites figurines Mario ? Eh bien rendez-vous sur Play-Asia , pour précommander avant le 1er novembre 2020 votre lot de 10 figurines pour 17,75 €. Les envois se feront à partir du 21 décembre 2020 (ce qui risque de poser problème avec la poste pour des denrées périssables, on vous conseille surtout de ne vous occuper que des figurines).Seul hic, la collection comporte 16 figurines (une reste secrète) et il vous faudra donc au moins deux lots pour espérer obtenir l'ensemble de la collection, les doublons sont à craindre.



Voici la liste des personnages en anglais :



- Mario

- Raccoon Mario

- Cape Mario & Yoshi

- Wing Mario

- Mario & F.L.U.D.D

- Shell Mario

- Bee Mario

- Propeller Mario

- Rock Mario

- Tanooki Mario

- Gold Mario

- Flying Squirrel Mario

- Cat Mario

- Builder Mario

- Mario & Cappy



My Nintendo America plus généreux que My Nintendo Europe

Vous avez peut-être remarqué quelques goodies physiques au niveau de My Nintendo Europe , avec trois posters d'une taille de 50 x 70 cm (qualité 170g/m²) à la gloire de Super Mario 3D All-Stars, contre 300 points platines. Il faut ajouter 6,99 € pour les frais de port.

Eh bien My NIntendo of America fait payer ses posters plus chers mais en revanche propose quelques produits supplémentaires pour les fans.



L'encyclopédie de la SNES est lancée le 6 novembre 2020 Si vous cherchez un guide exhaustif sur cette console très appréciée par les fans de Nintendo, voici un beau pavé de 272 pages, écrit par le journaliste de jeux Chris Scullion, faisant suite à son Encyclopédie NES sortie l'année dernière. Le lancement de ce nouveau tome est prévu pour le 6 novembre 2020 et peut déjà être précommandé sur



Contenant des informations détaillées sur les 780 jeux sortis pour la SNES en Occident, cet énorme livre est rempli de captures d'écran, d'anecdotes et couvre en bonus l'ensemble des 22 jeux du Virtual Boy, la malheureuse console 3D de Nintendo qui est sortie à la fin de la vie de la SNES.







First 4 Figures lance une réédition d'une figurine de Bowser.

Si le prix ne vous effraie pas, dépêchez-vous car il n'y a que 750 exemplaires de cette figurine.

SUPER MARIO - F4F presents The Making of SUPER MARIO - BOWSER 28/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo lance au Japon trois nouveaux packs.

Nintendo souhaiterait-elle relancer les parties multijoueurs au Japon ?. Un coffret très intéressant arrive le 20 novembre au Japon et regroupe une copie physique de Splatoon 2, le contrôleur pro rose et vert aux couleurs du jeu et un abonnement de 30 jours au Nintendo Switch Online, le tout pour 12 960 yens, soit environ 123 dollars ou 105,90 €.



Si vous êtes plutôt casual et fan de party games, un pack Super Mario Party sera également disponible ce 20 novembre 2020, toujours au Japon, regroupant une copie physique du jeu et une paire de Joy-Con rose et jaune néon. Ce pack sera vendu au prix de 9 980 yens, ce qui correspond au prix équivalent aux États-Unis, soit 99,99 dollars ou 81,54 €.

Dernier pack, celui regroupant la console Nintendo Switch avec les Joy-Con rouge néon et bleu, ainsi que le kit complet Ring Fit Adventure, actuellement en rupture de stock dans l'archipel. Également disponible le 20 novembre au Japon, ce méga pack devrait cartonner, même s'il coutera 37 960 yens, soit environ 360$ ou 310,10 € (un bon prix car rien que le Ring Fit coute régulièrement 74,99 € chez nous).

Lancement du Pokémon Design Lab au Japon le 20 novembre 2020

Ce sera très compliqué pour des personnes non résidentes actuellement au Japon de pouvoir tester cela, mais rendez-vous est donné au Pokémon Center Shibuya pour tester à compter du 20 novembre le nouveau service de création de T-Shirts personnalisés Pokémon Design Lab.

Piochant parmi une bibliothèque de 151 Pokémon originaux de Pokémon Rouge et vert, vous allez pouvoir concevoir votre Tshirt à partir de 3300 yens l'exemplaire ( 31,47 $ ou 26,95 €).



400 personnes seront invités à tester en avant première le système à compter du 6 novembre 2020, il faudra en revanche passer par une loterie pour faire partie des 400 candidats tirés au sort. (source : Nintendo Wire





Une nouvelle gamme de cristaux Swarovski au design Pokémon







Toujours à partir du 20 novembre 2020, il faudra compter au Japon sur la nouvelle collection Crystal Stone réalisée par Swarovski. De jolies pièces mettant en avant Mew, Pikachu et trois Pokéballs. Les prix oscillent entre 11 000 ¥ et 77 000 ¥, ce qui nous fait de 89,90 € à 629,33 €. Tous ces produits seront disponibles dans le Pokémon Center de Shibuya.

Elle est belle mais coûte les yeux de la tête. 839,99 $ en comptant les taxes, cela va être difficile de glisser cela dans la liste du Père Noël (les envois en provenance des États-Unis coûtent très chers en ce moment).