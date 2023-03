Le 4e et dernier volume du Pass d'extension Fire Emblem Engage sera disponible le 5 avril 2023

Pass d'extension pour Fire Emblem Engage - Bande-annonce du xénologue déchu (Nintendo Switch) 22/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a annoncé que le 5 avril prochain, les fans de Fire Emblem Engage sur Nintendo Switch pourront découvrir le 4e et dernier volume du Pass d'extension du jeu. Avec ce nouvel ajout, les joueurs pourront explorer une version déformée du continent d'Elyos dans un nouveau scénario intitulé le Xénologue déchu.Dans ce scénario, les joueurs seront guidés par une voix mystérieuse qui les implorera d'aider Somniel dans sa quête pour rassembler les sept Bracelets d'Emblèmes dans un monde parallèle mystérieux. Pour ce faire, les joueurs seront accompagnés de Nel et Nil, les Dragons jumeaux, pour une toute nouvelle aventure.Pour débloquer le Xénologue déchu, les joueurs devront terminer le Chapitre 6 et débloquer la capacité de transformer les objets à l'aide de l'ancien puits de Somniel. En finissant le scénario, les joueurs pourront obtenir de nouveaux alliés, de nouvelles unités telles que l'Enchanteur et le Mage-canonnier, ainsi qu'une multitude d'objets qui seront proposés dans le jeu principal.Fire Emblem Engage est un jeu de stratégie au tour par tour où les joueurs doivent commander l'armée du Dragon divin lors de combats aux quatre coins du continent d'Elyos. Les combats exigent une stratégie propre et une approche particulière en fonction des forces et faiblesses de chaque unité. L'utilisation du triangle des armes sera primordiale pour remporter les combats, en cela que chaque arme possède un avantage sur une autre.Le quatrième et dernier volume du Pass d'extension pour Fire Emblem Engage proposera également des classes supplémentaires et des personnages inédits, ainsi que de nouveaux environnements et cartes à découvrir. Les joueurs pourront personnaliser leur expérience de jeu en choisissant parmi un panel complet d'options de difficulté et de modes de jeu, tels que les modes « Normal », « Difficile », « Expert », « Combat Auto », « Mode Débutant » et « Mode Classique ».A lire aussi : notre test de Fire Emblem Engage sur Switch Pour clore ces différents volumes de DLC, Nintendo a semble-t-il imaginé un scénario péchu qui ne manquera pas de surprendre les fans de la série : si vous avez fait l'acquisition du pass d'extensions, n'hésitez pas à nous partager en commentaire ou sur notre serveur Discord votre retour d'expérience et votre degré d'attente pour ce 4e et dernier volume