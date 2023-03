3 vinyles pour la bande-son remasterisée des 3 Donkey Kong Country

Vous aviez aimé la bande originale de la série de jeux Donkey Kong Country : eh bien réjouissez-vous puisque vous allez bientôt pouvoir vous procurer les bandes originales remasterisées des trois jeux cultes sur Super Nintendo.En effet, Bigwax, Musique Pour La Danse et Just for Games ont annoncé l'arrivée prochaine de trois sorties vinyles dédiées à la série et on ne pouvait résister à l'envie de vous parler de ce communiqué qui sent bon la nostalgie !La musique de Donkey Kong Country est inoubliable pour bon nombre d'entre nous, grâce à la composition de David Wise qui a réussi à mélanger mélodies et sons de la nature pour créer une expérience musicale unique en son genre.Les sorties vinyles ont été soigneusement travaillées par Jammin' Sam Miller, qui a recréé chaque note des versions originales pour obtenir la plus haute qualité sonore tout en restant fidèle aux pistes de base.Les bandes-son des trois jeux, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2 - Diddy's Kong Quest et Donkey Kong Country 3 - Dixie Kong's Double Trouble!, seront disponibles au format vinyle 2LP colorés dans le courant du printemps 2023. Les fans pourront ainsi retrouver toute la magie des musiques de ces jeux cultes, avec une qualité sonore remasterisée.Le premier vinyle est dédié à la bande-son de Donkey Kong Country, le jeu original sorti sur Super Nintendo en 1994. Ce vinyle comporte deux disques, avec un total de 23 pistes pour une durée de plus d'une heure.Le deuxième vinyle est dédié à la bande-son de Donkey Kong Country 2 - Diddy's Kong Quest, sorti en 1995 sur Super Nintendo. Ce vinyle comporte également deux disques, avec un total de 30 pistes pour une durée de plus d'une heure et demie.Le troisième et dernier vinyle est dédié à la bande-son de Donkey Kong Country 3 - Dixie Kong's Double Trouble!, sorti en 1996 sur Super Nintendo. Ce vinyle comporte également deux disques, avec un total de 41 pistes pour une durée de plus de deux heures.Toutes les informations sur ces sorties vinyles sont disponibles sur le site internet de Just for Games . Les précommandes seront ouvertes prochainement, et vous pouvez notamment réserver votre exemplaire via ces liens :- Amazon.fr : Donkey Kong Country Ost Recreated/2023 Repress - FNAC.com : Donkey Kong Country Vinyle Jaune