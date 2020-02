News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Les fans de la licence phare de Game Freak seront mis à l'honneur ce 27 février 2020, date du Pokémon Day 2020. Pourquoi le 27 février ? Parce qu'en 1996, c'est à cette date que sont sortis Pokémon Red et Pokémon Green au Japon.Au programme cette année, un raid spécial aura lieu dans Pokémon Épée/Bouclier, tandis que divers événements sont prévus sur smartphone dans Pokémon Go. Que les fans de Pokémon Masters se rassurent, des informations inédites sont également prévues.Mais l'annonce la plus marquante sera l'annonce d'un tout nouveau Pokémon pour Pokémon Épée/Bouclier. Aucune information sur son type ou son design, mais on apprend que ce Pokémon apparaîtra dans le prochain film Pokémon qui sortira au Japon le 10 juillet. Ce nouveau film, appelé Pokémon Coco suivra la continuité alternative qui a été créée par le vingtième film Pokémon : "Je te choisis !".Le site japonais Pokémon nous promets des informations détaillées sur ce nouveau Pokémon fabuleux, dont son nom et son apparence. rendez-vous donc le 27 février !