Lance Barr, le designer de la NES et SNES américaine, prend sa retraite

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais quand vous regardez une NES ou une SNES américaine, c'est le fruit de son travail que vous admirez : Lance Barr fut en effet le designer des versions occidentales de la NES, et de la version américaine de la SNES. Plus récemment, c'est aussi lui qui s'est occupé du design du nunchuck de la Wii. Et après 40 ans de bons et loyaux services au sein de Nintendo of America, le voici qui prend une retraite bien méritée pour se consacrer à "d'autres projets".Quel parcours – et quelle surprise pour nous de découvrir qu'il était encore salarié de Nintendo après toutes ces années : le designer Lance Barr vient d'annoncer sur sa page LinkedIn qu'il prenait sa retraite et quittait Nintendo, où il a passé 39 ans de sa vie professionnelle.Il est arrivé chez Nintendo aux tous débuts de l'histoire américaine de la firme : en 1982, il est recruté comme Design & Brand Director, et s'occupe d'abord des bornes d'arcade Nintendo que la firme entend répandre dans tout le pays. Dès 1983, c'est à lui qu'on soumet le projet de reprendre la Famicom et de l'américaniser, de la rendre plus moderne, pour la rendre indispensable dans des foyers qui depuis la débâcle d'Atari ne s'intéressent plus tant que cela aux jeux vidéo.C'est donc avec une pensée émue pour l'héritage que Lance Barr laisse au monde avec des produits iconiques tels que le furent la NES et la SNES US que l'on souhaite à M. Bar une belle et merveilleuse retraite.Source : Talesfromthecollection.com via NintendoLife