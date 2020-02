News Two Point Hospital (Switch)

Plasticine, Pans, and Patients - The Story Behind Two Point Hospital 17/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nos confrères de Nintendo Life ont eu la chance de s'entretenir avec le co-fondateur du studio Two Point Studios Gary Carr. Fait intéressant, il avait participé au développement de Theme Hospital, père spirituel du titre du studio.Voici l'entretien réalisé par Nintendo Life, en anglais donc :Voici quelques éléments importants à retenir de cette interview, en dehors des motivations principales du studio qui ont conduit le studio à donner naissance au jeu. Tout d'abord, les développeurs ont rencontré quelques difficultés lors du portage console pour offrir une interface et une ergonomie adaptée à la manette.Pa ailleurs, Carr confie que la version Switch du titre était la version la plus réclamée. Le jeu intégrera tous les ajustements qui ont été opérés (sans jeu de mot) sur la version PC du jeu, basé sur les nombreux retours des joueurs. Le studio prévoit également de déployer autant que possible les futurs patchs et améliorations en simultané sur consoles et PC.On devrait donc avoir directement droit au jeu dans sa meilleure version. Two Point Hospital sera disponible le 25 février sur Nintendo Switch, et on ne manquera pas de vous reparler du jeu sur PN.