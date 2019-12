Nintendo se porte bien cette semaine encore a en croire les chiffres du SELL rapportés par jeuxvideo.com Le Top 5 des ventes de la semaine du 16 au 22 décembre place 3 jeux Switch, avec non pas Pokémon Epée ou Bouclier en tête, mais le génial Luigi's Mansion 3. Mario Kart 8 Deluxe se classe quant à lui second. Là aussi la surprise est mince, car qui n'accompagnerait pas l'achat d'une console Nintendo avec un Mario Kart ?C'est ensuite deux jeux PS4 qui viennent prendre les troisième et quatrième places : FIFA 20 et le dernier Call of Duty. Là encore, il n'y a pas vraiment de quoi s'étonner. C'est donc Pokémon Epée qui ferme la marche (car pour rappel, le SELL distingue chaque version). Pokémon Bouclier est, tout comme au Japon, moins plébiscité par les joueurs.Il est étonnant de noter que côté 3DS, Luigi's Mansion continue d'attirer les joueurs. Ainsi le remake du premier Luigi's Mansion se place premier du top, tandis que Luigi's Mansion 2 est bon troisième. Surprise une fois encore, c'est Mario Kart 7 qui vient s'intercaler à la deuxième position. Le phénomène est assez intéressant, et on se demande s'il s'agit là de joueurs qui ne peuvent se payer de Switch et qui compensent, disons-le, de fort belle manière, ou de joueurs qui ont découvert Luigi's Mansion via son troisième épisode et qui rattrapent leur retard ? Dans un cas comme dans l'autre, cela fait plaisir de voir la sympathique licence Luigi's Mansion appréciée des joueurs français !Concernant la semaine 52, on ne connaît pour l'instant que les chiffres côté Royaume-Uni, et le bilan est moins favorable à Nintendo où il faut attendre la 4e place pour retrouver MK 8 Deluxe, suivi de Luigi's Mansion 3. Pokémon Epée est lui 9e du Top 10 britannique.