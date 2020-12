Après presque une année depuis son lancement, la Switch se porte bien en Chine et les efforts de Nintendo semblent payer avec l'aide de son partenaire local Tencent.Selon la firme Niko Partners, spécialisée dans les études de marchés et société de consultants pour le marché des jeux vidéos et de l'esport, la Switch s'est vendue à plus de 1,3 millions d'exemplaires en tenant compte du marché légal et du marché gris.Selon la société Bloombergg, ces chiffres représentent le double des ventes combinées de Xbox One et de Playstation 4 sur la même période. En extrapolant, les ventes que peut espérer Nintendo pendant la durée de vie de la console en Chine seraient de presque quatre millions d'unités.Parmi les titres préférés des Chinois, Ring Fit Adventure se taille une grande part avec une demande qui a asséché le marché mondial lors de la pandémie. Et même si Animal Crossing: New Horizons n'a officiellement pas obtenu l'approbation de gouvernement chinois pour une sortie nationale, cela n'a pas empêché les joueurs chinois de s'y intéresser aussi.Niko Partners considère que le potentiel de progression de la Switch reste important en Chine vu que les consoles next gen ont un intérêt moins important que prévu chez les gamers chinois.Source: Nintendo Life