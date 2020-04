News Mario Kart Tour (mobile)

La Saison de Yoshi a commencé !

Liste des Défis saison 1 de la Saison de Yoshi

Liste des Défis Or de la Saison de Yoshi

Après la Saison des Frères Marto désormais achevée, c'est au tour de Yoshi d'être sous la lueur des projecteurs avec la Saison de Yoshi, qui démarre dans Mario Kart Tour à compter d'aujourd'hui, pour une durée de deux semainesDepuis ce matin, Yoshi est la star de la saison mise en ligne par les équipes de développement de Mario Kart Tour. Cette saison, vous pourrez "obtenir des rubis ainsi que Bébé Daisy en tant que cadeaux saisonniers". Les joueurs qui sont abonnés au Pass Or pourront quant à eux obtenir le Turbo Yoshi Rouge et Yoshi Rouge.Voici la bande-annonce de lancement de cette nouvelle saison :- Effectuer 50 mini-turbos- Obtenir 3 fois la mention Excellent en faisant un combo- Faire mouche 5 fois avec une carapace verte- Tirer 3 carapaces vertes au but en une seule course- Obtenir un score d'au moins 15 000 dans la coupe Yoshi- Effectuer 3 figures en rebondissant sur une montgolfière- Obtenir un score d'au moins 9000 avec un pilote portant des gants- Planer sur une distance totale de 1500 mètres en course standard- Renverser 3 tuyaux- Décrocher la 1e place dans une course de catégorie 200cc- Faire mouche 10 fois avec une banane- Réaliser 50 figures- Renverser 5 crabes- Faire mouche trois fois avec un oeuf de Yoshi- Effectuer un combo x20 ou plus dans une course multijoueur- Obtenir un score total d'au moins 15000 dans la coupe Daisy- Obtenir un score total d'au moins 15000 dans la coupe DK- Obtenir un score total d'au moins 18000 dans la coupe BirdoAmusez-vous bien dans ces nouvelles coupes proposées dans Mario Kart Tour. Le jeu est disponible sur iOS et sur Android. Free to play, il est accompagné d'une formule premium à 5.49 €, appelée le Pass Or, qui permet d'obtenir divers bonus dans le jeu. Le mode multijoueur reste quant à lui accessible à tous les joueurs depuis le 9 mars dernier.