News Mario Kart Tour (mobile)

Tuyaux et offres spéciales de la quinzaine

Les défis de la saison acrobatique

Les Défis Saison 1

Les Défis Or

Jusqu'au 6 mai, les joueurs de Mario Kart Tour peuvent participer à la Saison acrobatique. Cette nouvelle saison permet de faire le plein de grande étoiles, avec à la clé une foule de cadeaux à remporter au gré des coupes disputées.Cette quinzaine, les abonnés au Pass Or pourront obtenir le Hanafuda Tonneau comme cadeau saisonnier.C'est Mario ouvrier qui est la vedette du premier tuyau proposé durant cette saison acrobatique. Son kart est vraiment très sympa et on aimerait bien pouvoir le tirer... Cet aspect aléatoire est parfois si frustrant, si injuste !Vous pourrez obtenir des étoiles supplémentaires contre la réussite des objectifs suivants :- Faire mouche 3 fois avec une carapace rouge- Profiter 5 fois d'une accélération grâce à l'aspiration- Réaliser 100 figures- Ramasser un champignon turbo et l'utiliser pour accélérer 3 fois- Obtenir un score d'au moins 9000 avec un pilote portant un masque- Effectuer 3 figures en rebondissant sur une montgolfière- Obtenir un score d'au moins 7000 avec un pilote bébé- Utiliser un ticket de points de base- Obtenir un score total d'au moins 20000 dans la coupe Maskass- Obtenir 5 fois la mention Excellent en réalisant un combo- Faire mouche 5 fois avec une carapace rouge- Décrocher 3 fois la 1e place dans une course de catégorie 150cc ou supérieure- Renverser 3 fois ses adversaires avec un pilote portant des gants- Exploiter les courants aériens 5 fois- Renverser un flipper- Obtenir un score d'au moins 10000 sur 3 courses- Obtenir un score total d'au moins 2000 dans la coupe Bowser Skelet- Remporter 3 fois la 1e place dans des courses standards ou des courses doréesBon jeu à tous à l'occasion de cette nouvelle saison !