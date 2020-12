News Unto The End (Switch)

Unto The End est un titre du studio 2 Tons séduisant par bien des côtés. Une bonne narration cinématographique accompagnant un graphisme simple 2D mais de qualité, très bien animé, nécessitant de bien observer l'environnement et de respecter un bon timing dans vos attaques pour vaincre des adversaires coriaces. Un homme se retrouve seul, coupé de sa famille, armé d'une épée, d'un poignard et devant cogiter pour résoudre les multiples problèmes qui entravent son retour auprès de siens. On l'aura compris, il faudra se battre avec l'énergie du désespoir pour tenter de finir une quête qui devrait vous prendre quelques heures (une durée de vie un peu courte qui risque de pêcher au niveau rejouabilité une fois le jeu achevé).







Ici, pas question de se lancer tête baissée dans les décors, il va falloir au contraire être très prudent quand vous allez pénétrer dans les ruines souterraines caverneuses, ou marcher dans la neige des pics montagneux, le tout servi par une ambiance sonore de qualité. Vous allez de rencontres en rencontres, découvrant les histoires personnelles d'adversaires de plus en plus forts et saisir les indices pour contrer leurs attaques. Les développeurs ont programmé quelques pièges mortels sympathiques.



Un titre à surveiller cette semaine sur l'eShop, nécessitant 2147 Mo pour s'installer, textes en français. Attention cependant, le titre est PEGI 16 car il distille quelques séquences gores et violentes. Le titre sera lancé à 24,99 €.





Voici une petite vidéo de gameplay :