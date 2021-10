La petite pépite indépendante Spectacular Sparky disponible

Ne vous fiez pas trop aux images, difficile de rendre justice à un joli travail en pixel art où l'action prime via une image fixe. Nous avons avec Spectacular Sparky un titre très fun, assez exigeant de par son action frénétique et qui possède un gros potentiel pour faire un joli carton auprès d'un public assez large.

Sparky est un chasseur de prime complètement suicidaire qui n'hésite pas à dasher à travers les obstacles pour se positionner au meilleur endroit, dégainer ses armes et faire feu dans toutes les directions. Il peut même allonger ses sauts en battant ses longues oreilles de lapin. C'est un gameplay particulier à dompter les première minutes mais une fois ceci rapidement fait, cela nous donne un plateformer action très intense.

Une fois chaque mission réussie en terrassant le boss, votre confidente connectée Shigg, une créature mi-requin mi-truie (oui, une vraie curiosité) vous guide vers la quête d'un nouveau fugitif de l'espace. Au final, vous aurez à parcourir 5 mondes variés et difficiles, totalisant en tout 24 niveaux, ponctué par un combat de boss à la fin de chaque niveau.

Le titre est clairement un n'importe quoi assumé, il ne se prend pas du tout au sérieux, y compris par le ton insolent de son héros, qui n'hésitent à expédier des piques et autres saillies verbales à ses adversaires, le tout dans un doublage vocal de qualité (malheureusement uniquement en anglais). Vos fugitifs ne sont guère mieux dans leur genre.

Spectacular Sparky s'inscrit clairement comme un hommage aux titres des années 90 avec son graphisme pixelisé très coloré, son effet de parallaxe et son action non stop accompagnée de onze pistes musicales. De l'arcade pure mais qualitatif qui fait du bien et passe très bien sur la Switch (notamment en mode portable).