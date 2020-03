News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Une gourde Animal Crossing à 16000 dollars

L'arrivée d'Animal Crossing est l'occasion pour certains sites de rivaliser d'ingéniosité pour traiter le jeu d'une façon différente... quand ce n'est pas la triste actualité du moment qui vient se rappeler à nous. Dans cette actualité, nous vous avons sélectionné trois petits sujets autour d'Animal Crossing :- une bouteille Animal Crossing à 15000 € sur Amazon- Les conséquences du Covid19 aux Etats-Unis chez Gamestop- Un sympathique hommage qui semble rendu dans le jeu à une fan très âgée du jeuAmazon a mis fin au petit jeu que se livraient quelques vendeurs tiers sur son site depuis quelques heures, au sujet d'une gourde aux couleurs du jeu. D'abord commercialisée 27 dollars environ, le prix s'est peu à peu envolé pour atteindre des sommets !Avant qu'Amazon ne rende le produit indisponible, les vendeurs ont peu à peu fait grimper son prix de 27 à... 16 000 dollars. Quand le phénomène, aussi incompréhensible qu'incongru et inutile, a commencé à partir en vrille, la petite bouteille était déjà passée de 27 à 2162.95 dollars... puis quelques heures après àdollars.Une fois le seuil des 16000 dollars franchi, Amazon a mis un terme au petit jeu et suspendu la vente du produit. Quel dommage, on avait tellement envie de dépenser l'argent qu'on n'a pas dans un produit dont on n'avait absolument pas besoin !Aux Etats-Unis, la chaine Gamestop a pour habitude de toujours célébrer comme il se doit les grandes sorties avec un lancement à minuit qui permet aux joueurs de récupérer leur précieux jeu dès sa mise sur le marché officielle. En mars, Gamestop avait prévu d'assurer des midnight launches pour Animal Crossing et Doom Eternal.Pour Gamestop, ces événements sont de nature à rassembler de nombreux joueurs en un même endroit, le genre de situation tout-à-fait propice à la propagation de ce virus qui profite des gouttelettes émises par les gens (et les pangolins !) pour passer d'un hôte à l'autre, rappelons-le notamment par les postillons et les toussotements.De fait, la société a décidé d'annuler tous les événements qui pourraient présenter un danger pour le public. De plus, la société a également fermé toutes les bornes de démonstration, car les fameuses gouttelettes pouvaient effectivement passer d'une personne à l'autre via les manettes de jeu, tandis que les employés se sont vus priés de se laver les mains deux fois par heure.Rappelons qu'en France, tous les commerces non-alimentaires sont fermés, comme la FNAC, Micromania ou Boulanger, et on ne sait pas encore vraiment comment les joueurs qui avaient effectué une réservation "en magasin" vont pouvoir récupérer leur jeu, si ce n'est en attendant la fin du confinement.On termine avec une note plus positive : l'année dernière, un joueur avait posté sur Twitter une photo montrant que sa grand-mère, Audrey, avait passé 3580 heures sur Animal crossing New Leaf, sur Nintendo 3DS. Un personnage du jeu s'appelle Audie, il s'agit d'un loup avec une paire de lunettes de soleil et un eyeliner incroyable : pour Eurogamer, ce personnage pourrait être un hommage rendu à Audrey, dont le nom du personnage dans le jeu est effectivement Audie.On vous avouera qu'on n'est pas trop sûr du truc, mais que ça nous a donné le sourire de penser que peut-être, un concepteur d'Animal Crossing avait été ému de cette belle histoire quand elle a fait l'actualité l'année dernière, au point d'offrir à Audrey son personnage dans Animal Crossing: New Horizons. Pour la petite histoire, nous avions parlé de cette performance dans cette news , à l'époque !Rappelons qu'Animal Crossing: new Horizons sort exclusivement sur Nintendo Switch ce vendredi 20 mars, et qu'on vous en propose un fantastique test à lire ici , une bande-annonce de lancement à revoir là, et un PNCAST plein d'amour à écouter par ici ! Pour sa sortie, AC New Horizons aura déjà droit à sa première mise à jour, on vous en dit plus par là Sources : Siliconera