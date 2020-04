News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

La version 1.1.2 est disponible

Des fans de Zelda au taquet dans Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons est finalement arrivé au bon moment pour permettre aux joueurs Switch de passer le confinement dans les meilleures conditions ! Sorti le 20 mars dernier, voici donc déjà près de deux semaines qu'on ramasse des fossiles, qu'on pêche, qu'on cueille des fruits, qu'on accueille de nouveaux habitants... Une vie sociale digitale plus que dense ! Aujourd'hui, dans la petite actualité matinale d'ACNH, on voulait vous parler de la nouvelle mise à jour maintenant disponible, et du travail de dingue réalisé par un fan de Zelda sur son ile, en honneur à son autre franchise préférée !La version 1.1.2 d'Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible. Nintendo a déployé de nombreuses résolutions de problèmes dans ce patch, mais on n'en a pas encore les informations précises. La mise à jour est impérative si vous souhaitez jouer en ligne et rencontrer d'autres habitants sur leurs iles.Non non, Animal Crossing X The Legend of Zelda n'est pas un poisson d'avril : c'est le bel hommage de plusieurs joueurs qui ont décidé de remodeler leur ile, une fois la fonctionnalité disponible dans leur version, en s'inspirant des cartes de jeux de la saga The Legend of Zelda.Un joueur a consacré quatre jours de sa vie à remodeler son ile pour la transformer en carte de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Le travail est très impressionnant, même si l'échelle entre les deux jeux est évidemment très différente, on voit bien que la réalisation est un succès. Une nouvelle passion pour le terrassement pour ce joueur, VaynMaanen, qui a posté son oeuvre sur Reddit Envie de lire d'autres petites actus souvent amusantes sur Animal Crossing ? Voici nos autres petites actualités sur ACNH :Sources : Nintendo Everything