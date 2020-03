News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

New Horizons : déjà un succès commercial !

Animal Crossing: New Horizons est disponible depuis hier : on a eu le plaisir de vous expliquer pourquoi le jeu était un indispensable dans notre grand test de New Horizons , de revenir sur quelques anecdotes autour du jeu dans des actualités récapitulatives ces derniers jours. Mais apparemment, on n'avait pas encore fait le tour car dans la nuit, de nouvelles infos ont fait leur apparition. Nous allons donc parler du succès commercial du jeu, des motivations derrière le choix d'une île déserte selon les concepteurs, et enfin on revient sur Terre avec une déclaration du producer du jeu dans le contexte du Coronavirus.Déjà, la version physique du jeu Animal Crossing: New Horizons est le plus grand succès de l'année 2020 sur Amazon. En une petite journée, le jeu s'est ainsi hissé à la première place des meilleures ventes de jeux vidéo en version physique de l'année. Vue l'attente que les fans ont exprimé depuis quelques mois, on s'y attendait un peu, mais si le classement à date nous intéresse aussi, c'est parce qu'on y retrouve beaucoup de jeux Nintendo Switch, certains sortis depuis... 3 ans !En effet, Animal Crossing: New Horizons est certes premier, mais il est suivi de Mario Kart 8 Deluxe et de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, deux autres jeux qu'on considère comme des incontournables de la console. Vous venez peut-être d'ailleurs d'acheter une Nintendo Switch pour mieux vivre votre confinement. Si tel est le cas, on vous renvoie vers nos récents guides d'achat : même si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous avez la possibilité de les acheter sur l'eShop directement.A lire aussi :- Notre guide du nouveau venu sur Switch (ajoutez-y Animal Crossing dès maintenant :-p)Voici le top 10 physique d'Amazon.com :On précisera, pour être tout-à-fait honnête, que la liste Amazon classe les ventes en mélangeant tout. Si les jeux physiques Nintendo sont bien les jeux qui se vendent le plus, les vrais premiers de ce classement de la catégorie jeux vidéo sont les cartes cadeau d'une valeur de 10$ pour PlayStation, XBox et Switch, aux 3 premières places respectivement. Le dématérialisé va certainement connaître un bel essor par les temps qui courent.Dans notre quête de vérité, nous avons vérifié ce qu'il en était en France, avec le classement des meilleurs ventes du rayon Jeux vidéo d'Amazon.fr. Eh bien là surprise, Animal Crossing est clairement la meilleure vente d'Amazon France :C'est une bonne question, merci de l'avoir posée ! Aya Kyogoku, le réalisateur d'Animal Crossing: New Horizons, a expliqué pourquoi les concepteurs avaient choisi, pour cet épisode, le cadre d'une ile déserte. Et c'est le site The Verge qui a posé cette très bonne question, à laquelle il a répondu :La sortie d'Animal Crossing coïncide avec un nombre croissant de pays qui décident de mettre leur population en confinement, et le producer du jeu, Hisashi Nogami, espère que New Horizons permettra aux joueurs d'oublier un peu ce quotidien pas si marrant.Voici sa déclaration, toujours avec le site The verge que vous trouverez en source plus bas dans cet article :Sources : GoNintendo