News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

L'esprit d'Halloween vient hanter Animal Crossing: New Horizons dès le 30 septembre ! 25/09/2020

[Info] Téléchargez la mise à jour d'automne d'#AnimalCrossing: New Horizons pour recevoir un Ring-Con semblable à celui de #RingFitAdventure ! pic.twitter.com/UmyMfCTk1Y — Marie FR (@AC_Marie_FR) September 25, 2020

Nintendo avait cet été annoncé que la prochaine mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons serait déployée à l'automne. Nintendo confirme aujourd'hui que la mise à jour d'Halloween du jeu sera disponible dès le 30 septembre 2020.Cette mise à jour est présentée en vidéo et nous permet de voir tout ce qu'elle va vous permettre de faire sur votre île, en cette période de l'année si spéciale :On a évidemment regardé cette vidéo avec l'oeil de lynx qui nous caractérise (ou pas !) pour comprendre quelles étaient les nouveautés que nous retrouverons après avoir réalisé cette mise à jour. D'une part, en octobre, on va se préparer pour Halloween : il sera ainsi possible d'acheter des bonbons à la Boutique Nook.D'autre part, nous allons pouvoir planter des citrouilles à partir desquelles nous allons pouvoir construire de nouveaux objets comme des lampions citrouilles ou des épouvantails à tête de citrouille. Pas effrayant du tout, non non !Nintendo va également nous proposer de nouvelles tenues que nous pourrons acheter moyennant la modique somme de 2040 à 3500 clochettes. Et déguisement oblige, de nouvelles couleurs de peau vont être ajoutée : vert, bleu et violet. Il en sera de même pour la couleur des yeux, comme tout cosplay zombie digne de ce nom l'exige.Le 31 octobre, à partir de 17h et jusqu'à minuit, ce sera la fête d'Halloween. Cette fête sera pour nous l'occasion de rencontre Jacqu'O, qui n'est autre que l'empereur d'Halloween, et qui nous proposera de répondre à l'éternelle question d'Halloween : "un bonbon ou un sort !"En bonus, nous allons pouvoir découvrir une nouvelle fonctionnalité dans l'application NookPhone disponible sur votre téléphone portable, via l'application Nintendo Switch Online : vous allez en effet pouvoir envoyer des mimiques à votre avatar dans le jeu en cliquant sur l'une d'elles sur votre téléphone.Et puisque l'on parlait de bonus, le compte Twitter du jeu nous indique que pour nous remercier d'avoir réalisé la mise à jour du jeu, on nous offrira un item : le Ring-Con de RingFit Adventure :Et à la fin du mois de novembre, on oubliera les déguisements effrayants et les blagues de mauvais goût, avec une mise à jour qui sent bon Noël et que nous avons également hâte de découvrir. Les équipes de développement de Nintendo sont, en tout cas, au taquet pour nous donner envie de continuer à jouer mois après mois à l'un des plus grands succès du jeu vidéo de ces dernières années, avec une mise à jour toujours gratuite.Source : Nintendo