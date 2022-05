La mise à jour 2.0 de Pokémon Home bientôt disponible

La compatibilité avec Légendes Pokémon : Arceus et Diamant Etincelant/Perle Scintillante

Il s'agit de la nouveauté la plus importante : Pokémon Home deviendra compatible avec les remakes de Diamant et Perle ainsi qu'avec Légendes Pokémon : Arceus.

Les étranges Balls

Des Pokémon spéciaux vous attendent

Pokémon offerts 12/05/2022



La connectivité entre jeux

Nouveaux Pokédex

Chaque jeu inclut un Pokédex dans lequel ne peuvent être enregistrés que les Pokémon du jeu en question. Ainsi, le Pokédex de Sinnoh ne peut enregistrer que les Pokémon des jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Il en va de même pour le Pokédex de Galar et les jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Hauts faits et autocollants

Sans information depuis plusieurs mois, le site officiel Pokémon Home annonce que la mise à jour 2.0 est prévue pour "bientôt" (dans les semaines à venir). Voici un aperçu des nouveautés :Après la mise à jour, il vous sera donc possible de déplacer vos Pokémon entre les 2 derniers jeux de la licence et le service de collection en ligne. Cette compatibilité sera possible dans les 2 sens.Si vous avez joué à Légendes Pokémon : Arceus, vous savez quele scénario se déroule dans le passé de Sinnoh et que les Pokéballs classiques n’existent pas encore. Ainsi, si vous transférez un Pokémon compatible vers Hisui, ce dernier se trouvera dans une Etrange ball. De même, les Pokémon issus de Légendes Arceus apparaitront dans des Etranges Balls.Pour fêter la compatibilité avec les derniers jeux de la série, vous aurez la possibilité de récupérer des Pokémon.Ainsi, si vous transférez un Pokémon depuis Pokémon Diamant Etincelant/Perle Scintillante, vous recevrez un Tortipouss, un Ouisticram et un Tiplouf en cadeau mystère dans la version mobile de Pokémon Home. Les starters de la 4 générations posséderont chacun un talent caché : Coque Armure pour Tortipouss, Poing de Fer pour Ouisticram et Acharné pour Tiplouf.Même mécanisme pour Légendes Pokémon : Arceus, où vous pourrez recevoir un Héricendre, Moustillon et Brindibou. Ils auront tous 10 en niveau d'effort.Lors d'un transfert d'un Pokémon d'un jeu vers l'autre, il est possible que certaines de ses capacités soient modifiées pour correspondre à son niveau. De fait si un Pokémon est transféré de son jeu d’origine vers un nouveau jeu, il apprendra de nouvelles capacités. S’il est renvoyé dans son jeu d’origine, il apprendra de nouveau les capacités qu’il connaissait avant le transfert.Avec les remakes de la 4éme génération, il faudra faire attention aux points suivants lorsque vous connecterez à Pokémon HOME.- Les Pokémon spéciaux ne pouvant être capturés qu’une fois durant une partie ne peuvent être déposés qu’une seule fois par sauvegarde dans Pokémon HOME.- Les Pokémon obtenus de manière illicites ne peuvent pas être déposés dans Pokémon HOME.- Si d’autres problèmes sont liés à un Pokémon, il ne peut pas être déposé dans Pokémon HOME.Les conditions sont différentes avec Légendes Pokémon : Arceus. En effet, comme l'objectif du jeu est de créer le premier Pokédex de la région de Hisui, le Pokédex national de Pokémon HOME se mettra à jour en fonction du Pokédex de la sauvegarde du jeu lié à l’application. En conséquence, si une entrée du Pokédex de Légendes Pokémon : Arceus est incomplète, vous ne pourrez pas la voir dans celui de Pokémon HOME.Dans Pokémon Home, seul le Pokédex national est disponible pour le moment. Avec la mise à jour, le Pokédex de chaque jeux sera ajouté (au plus grand plaisir des fans de collection). Les Pokémon déjà présent sur Pokémon Home seront enregistrés directement dans leurs Pokédex respectifs. Cependant, les Pokémon ne se trouvant pas dans une boîte au moment de l'installation de la mise à jour (les Pokémon ayant été échangés par exemple) ne seront pas enregistrés.Le site officiel informe que :Une fois la mise à jour installée, vous pourrez découvrir de nouveauxhauts faits. Ces derniers vous permettent de débloquer des autocollants en lien avec vos aventures en Hisui et Sinnoh. A vous de compléter les missions pour ainsi décorer votre badge dresseur.Aucune date de lancement de la mise à jour n'a été communiqué pour le moment. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous attendez cette mise à jour ou juste la sortie de Pokémon Ecarlate et Violet.