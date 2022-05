Les Lapins Crétins de retour sur Nintendo Switch cet été

Rabbids Adventure Party - Official Release Trailer 05/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Lapins Crétins seront doublement de retour cette année : outre une nouvelle aventure aux côtés de Mario et ses confrères, les lapins déjantés seront également au programme d'un party game à venir dans les prochaines semaines.C'est Ubisoft qui en a fait l'annonce avec l'arrivée d'ici la fin juin en Europe d'un jeu intitulé Rabbids: Party of Legends.Derrière ce titre se cache en fait Rabbids: Adventure Party, un jeu sorti en Chine il y a un an. Un jeu jouable à 4 en local autour de minijeux où les Lapins Crétins sont les vedettes. Voici le trailer du jeu à l'époque :En Occident, le jeu arrivera sur Nintendo Switch mais aussi sur les autres consoles du marché. De quoi nous replonger dans cet univers qui a connu ses belles heures à l'époque de la Nintendo Wii.