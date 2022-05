Indie World, pour ne rien rater de la présentation des titres indépendants du jour

Vous n'avez pas pu voir le direct, pas de panique, le voici :





Indie World - 11/05/2022 (Nintendo Switch) 05/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les nouveaux titres du jour sont les suivants :



- Ooblets

Ooblets arrive pour l'été 2022 et est un jeu de ferme. Le titre se montre très coloré et met en avant de curieuses petites créatures.



Tes nouveaux amis t'attendent dans Ooblets ! Rénove ta ferme, fais pousser de drôles de petites créatures, participe à des matchs de danse, décore ta maison et aide la Maire Tincelle à sauver Badgeville !















Personnalise le style de ton personnage avec toute une gamme de tenues et d'accessoires uniques.Fais pousser des plantes surprenantes, mijote de bons petits plats et vends-les en ville.Compose ton équipe d'ooblets pour participer à des matchs de danse sous forme de jeu de cartes, gravir les niveaux et débloquer de nouvelles techniques.Entre les défis quotidiens, les tournois de danse, les quêtes des habitants et les badges, pas le temps de s'ennuyer !Offre des cadeaux aux habitants excentriques de Badgeville pour te lier d'amitié avec eux.Transforme ta petite cabane en une magnifique maison grâce à une vaste gamme de meubles et de décorations.Gère ta propre boutique en ville pour vendre les objets que tu as trouvés ou fabriqués.Joue à une myriade de mini-jeux rigolos.Aide la Maire Tincelle à sauver la ville et profites-en pour découvrir tous les secrets d'Oob.Explore différentes régions, comme la jetée aux nombreuses bornes d'arcade de Port Pixel, les marais effrayants du Néandroit et les étendues glaciales du mont Bancal.(sans oublier que tu peux câliner tes ooblets !) Contenu :





- Batora: Lost Haven

Titre édité par Team17, il est prévu pour l'automne 2022. On mixe les fonctionnalités d'un hack'n slash et d'un twin-stick shooter dans un RPG d'action nous menant dans une histoire interplanétaire.

Avril, une fille de 16 ans ordinaire, ne pensait pas devenir un jour une héroïne. Jusqu'à ce qu'un événement mystérieux détruise la Terre et qu'Avril ne perde tout ce à quoi elle tenait. Désormais dotée de pouvoirs surnaturels extraordinaires, Avril doit tenter de sauver sa planète et lui redonner son éclat. C'est ainsi que commence son voyage cosmique, mais il ne sera pas de tout repos. Avril découvrira à quel point la frontière entre le bien et le mal est poreuse. Elle devra décider de la voie à suivre, même si ses choix pourront avoir de lourdes conséquences.



- ElecHead

Un puzzle game vous demandant de réactiver la lumière. Prévu pour l'été 2022, le jeu s'annonce assez court mais avec un petit robot attachant. Seule ombre au tableau, le graphisme très dépouillé, à la manière des antiques ZX Spectrum, pourra rebuter plus d'un joueur.



Dans un monde englouti par l’obscurité, cachée au fond d’une usine, une lueur d’espoir brille toujours. Dans ElecHead, incarnez Elec, un petit robot ayant pour mission de ramener la lumière dans le monde. Elec électrise et active tout ce qu’il touche, murs, sols, plateformes, interrupteurs, etc.







Il peut aussi détacher et lancer sa tête pour atteindre des endroits éloignés, mais faites attention : si sa tête ne revient pas sur ses épaules au bout de dix secondes, il s’éteindra. Elec devra utiliser sa tête au sens littéral comme au figuré, pour tracer son chemin hors de cette usine remplie de pièges.



Caractéristiques :

Prise en main simple et intuitiveUn nombre de pouvoirs limités, mais avec une multitude de manières de les utiliser. À vous de trouver comment les utiliser dans chaque niveau.Des graphismes minimalistes avec une esthétique rétro qui laissent le joueur se focaliser sur les mécaniques de jeuTemps de jeu : 2 à 3 heures, même les personnes occupées peuvent s’amuser ! (Sans oublier les nombreux secrets et pièces cachées à découvrir) Caractéristiques :

- Soundfall

La première curiosité de ce Direct, c'est ce jeu atypique, un dungeon Crawler musical. Disponible dès aujourd'hui pour 25,49 € au lieu de 29,99 € jusqu'au 18 mai.







Soyez en osmose avec le rythme ! Dans Soundfall, plus vous synchronisez vos actions avec la rythmique de la bande-son, plus vous devenez puissant !



Protégez la musique ! Terrassez le Seigneur de la Discordance dans un mode 100 % Campagne !



Des milliers de combinaisons de butin ! Débloquez des compétences et explorez Symphonia pour découvrir un superbe armement musical ! Personnalisez votre arsenal avec plus de 500 pièces d’équipement !



Jusqu’à 4 joueurs en coop. Défendez Symphonia aux côtés de vos amis, soit en local soit en coop en ligne !





5 personnages à incarner ! Campez le rôle de cinq génies musicaux uniques en leur genre, possédant chacun un gameplay, des armes et des capacités spéciales !



5 personnages à incarner ! Campez le rôle de cinq génies musicaux uniques en leur genre, possédant chacun un gameplay, des armes et des capacités spéciales !

Explorez le monde de la musique ! Parcourez dix environnements dynamiques totalement distincts et restaurez l'harmonie aux quatre coins de Symphonia !





- Wildfrost

Un jeu d'aventure et de stratégie, prévu pour cet hiver. Seul hic, anglais uniquement pour les occidentaux.









Affrontez la fureur des éléments dans Wildfrost, un jeu de deckbuilding tactique de type rogue-like ! Le soleil a fini par geler, succombant à un froid implacable. La ville de Longueneige et les survivants qui y vivent sont le dernier bastion luttant contre l'hiver éternel. Constituez-vous un deck de cartes composé de compagnons et d'objets élémentaires, et battez-vous pour atteindre le Temple du Soleil et bannir le givre une bonne fois pour toutes !



• Améliorez-vous sans cesse en vous constituant le deck qui vous convient le mieux pour explorer ce monde gelé. Collectionnez les compagnons et améliorez-les pour venir à bout d'adversaires dangereux et de boss redoutables.







• Planifiez vos combats à l'aide d'un système de compte-tours dynamique qui vous permet de prévoir vos prochains coups et de vaincre vos adversaires gelés. Améliorez vos compagnons favoris et personnalisez-les en leur ajoutant des charmes augmentant leur pouvoir.

• Entre deux explorations du monde gelé, abritez-vous dans la ville de Longueneige et développez-la en construisant de nouveaux bâtiments qui débloqueront de nouvelles cartes, des tribus, des événements, et plus encore pour vous aider dans votre lutte contre le froid éternel.



Mettez votre science du jeu à l'épreuve grâce aux parties et défis quotidiens offrant une rejouabilité infinie.





- Totally Accurate Battle Simulator

Vous allez devoir diriger des personnages bleus ou rouges, flageolants. Du combat devant sortir durant l'été 2022. Le principe est connu, mais cette fois, vous aurez le choix entre 100 personnages et la possibilité d'en créer par vous-même avec le créateur d'unité.





Caractéristiques :



Caractéristiques :

- Des campagnes

- Un mode multijoueur

- Un créateur d'unité et de faction

- Un créateur de campagne et de bataille

- Un mode sandbox

- De la possession d'unité

- Un tas d'unités ridicules

- Un mode multijoueur

- Un créateur d'unité et de faction

- Un créateur de campagne et de bataille

- Un mode sandbox

- De la possession d'unité

- Un tas d'unités ridicules





- Gunbrella

Il va falloir patienter pour pouvoir jouer à ce titre, prévu courant 2023. Edité par Devolver Digital, nous allons encore avoir un titre très particulier. On nous promet ainsi un jeu d'action aventure polar punk qui se déroule dans un monde aux ressources naturelles toujours plus rares. On espère que d'ici sa sortie, les graphismes auront été un peu plus approfondis.



Des combats en scrolling horizontal avec un accent sur la maniabilité et les fusillades à courte portée. Votre arme vous permet également de vous déplacer. Utiliser le parapluie pour planer, vous balancer, foncer et plonger.







Menez l'enquête en discutant avec des personnages tous plus étranges les uns que les autres. Tout ce que vous apprenez sera consigné dans votre carnet d'enquête.

Gérez vos ressources. Collectez des pièces détachées et des éléments récupérés pour les échanger contre des munitions et des améliorations pour votre Gunbrella.





Explorez des zones très variées, depuis le village traumatisé par les enlèvements perpétrés par une secte, jusqu'à la casse automobile transformée en forteresse aux mains d'un gang du recyclage, en passant par la cité mythique d'Avalon, qui - d'après la légende - permet d'observer le ciel. Percez à jour les mystères de ce monde surnaturel. On raconte que des esprits et des monstres se matérialisent dans des zones qui ont été le théâtre de massacre.





- We are OFK

- SILT- Mini Motorways- Wayward Strand- Cult of the Lamb- Another Crab's Treasure