Dire qu'on conseillait à Reggie de ne pas prendre le job à Nintendo...

Il fut une époque ou les grands noms de Nintendo étaient (presque) aussi connus que Mario, Link et Zelda. Les apparitions d'Iwata, Miyamoto, Aonuma était attendues lors des conférences de l'E3. Mais un nom suffisait à faire apparaitre un petit rictus sur le visage des aficionados : Le Reginator ! Si votre body is ready, il aurait pu en être tout autre dans l'histoire de Nintendo. Reggie Fils-Aime a récemment révélé lors du SXSW 2022 qu'à l'époque, on lui avait déconseillé de prendre le job chez Nintendo. Job qui a duré 15 ans dont 10 en tant que président de Nintendo of America.





Travailler pour un géant japonais peut être un challenge quand on pense aux différences culturelles et la façon d'aborder un marché qui n'est pas la même entre 2 continents. L'autre argument était que Nintendo était sous pression d'un point de vue commercial, avec d'un coté Sony et sa PlayStation, et de l'autre Microsoft. On m'a donc déconseillé de jouer un rôle dans tout cela, mais j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu une opportunité. J'ai vu que l'entreprise avait un passé rempli d'innovations. Toutes les choses que vous tenez pour acquises aujourd'hui dans les systèmes de jeu - manettes de jeu, contrôleurs directionnels - toutes avaient été faites en premier par Nintendo.

Reggie a demandé à obtenir un entretien avec Satoru Iwata, car pour lui, c'était nécessaire de créer une bonne relation dès le départ, ainsi qu'avec Miyamoto. C'était assez risqué comme demande, mais c'est peut-être ce qui a fait la différence pour obtenir le job, et aussi se convaincre que c'était le bon choix. Au final, Reggie est entré à Nintendo of America en 2003 pour être "Executive Vice President, Sales and Marketing" et devenir Président en 2006. Il quittera le poste en 2019.