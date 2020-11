News Game & Watch

Sitôt arrivé dans les mains et sitôt démontée pour en explorer les entrailles ! Quand on voit les hésitations de notre rédacteur en chef Xavier avant d'ouvrir avec soin son dernier achat et pour vous en faire profiter dans nos colonnes , d'autres n'hésitent pas à sortir un tournevis de type Y pour accéder à l'intérieur.





Ce billet est donc purement informatif et on vous déconseille de faire la même chose : prenez soin de votre petite console et dans le cas du petit bug connu (vous pouvez relire notre billet dédié ici ), attendons de voir la solution corrective proposée par Nintendo.





Interesting, an STM32H7B0VBT6 is the main processor! Cortex-M7, 128 KBytes Flash, 1024 KBytes of RAM. Also some unpopulated headers close by that expose SWD (the Arm Cortex-M debug interface)! pic.twitter.com/f5cdSlmin6 — stacksmashing (@ghidraninja) November 12, 2020

Awesome, seems like it loads a Super Mario Bros. NES ROM into RAM (device RAM contents left, original Super Mario Bros. ROM right) pic.twitter.com/gR4ItA2Kph — stacksmashing (@ghidraninja) November 12, 2020

La Game & Watch exploite des Roms Nes dans sa RAM pour pouvoir jouer et il semble donc possible avec quelques efforts de pouvoir transformer cette petite console en une NES portable dans le futur. Mais en attendant, la compréhension du code va permettre à son propriétaire de régler le petit bug d'affichage de langues connu. Nous le répétons, l'aspect technique est intéressant mais ne reproduisez pas cela chez vous car vous n'aurez aucune garantie en cas d'erreur de votre part.





Hacking the Nintendo Game and Watch Super Mario Bros. 18/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce Game & Watch édition spéciale est alimenté par un chipset STM32H7B0VBT6, qui comprend un ARM Cortex-M7, 128 KBytes Flash et 1024 KBytes de RAM, comme le montre les images partagées sur Twitter.Un test rapide a permis de constater que la machine dispose d'une sécurité de base qui empêche de se débarrasser du microprogramme, mais une petite manipulation appelée "Stack Smashing Protection" a permis de trouver un moyen d'entrer.Source : Nintendo Life