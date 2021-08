La duologie Ori dans une cartouche le 12 octobre

Le distributeur iam8bit, qui a déjà publié les versions physiques de Ori and the Blind Forest: Definitive Edition et Ori and the Will of the Wisps sur Switch, a signé un accord avec Skybound Games pour publier la duologie dans une seule et même cartouche, sobrement intitulée Ori: The Collection.